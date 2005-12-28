مي خواهيم در صحنه سياست حضور موثر و نيرومندي داشته باشيم / از آرمان هاي امام و نظام و قانون اساسي عدول نخواهيم كرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، كروبي كه شب گذشته در آئين گشايش دفتر مركزي حزب اعتماد ملي سخن مي گفت، در عين حال اظهار داشت: مطمئن باشيد كه در فعاليت ‌هاي حزب، روزنامه و حتي شبكه ماهواره‌ اي "صبا" از آرمان هاي امام و چارچوب‌ هاي نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي عدول نخواهد شد.

دبير كل حزب اعتماد ملي با ابراز خشنودي از تشكيل حزب متبوعش و تشكيل همه اركان اين حزب، گفت:‌ اگر چه هنوز روزنامه اعتماد ملي كار خود را شروع نكرده و شبكه صبا نيز به صورت موقت تعطيل شده است، اما خوشحالم كه امروز، اصل مطلب با همت دوستان تحقق پيدا كرد و توانستيم فعاليت ‌هاي حزب را آغاز كنيم.

كروبي در بخش نخست سخنان خود، با اشاره به "روند شكل ‌گيري نهاد‌هاي انتخابي و دموكراتيك به كوشش حضرت امام خميني (ره) در شرايط دشوار تاسيس جمهوري اسلامي" تصريح كرد: در آن زمان حضرت امام هيچ تعلل و تاخيري را براي "برگزاري انتخابات" و ساير مواردي كه مردم در آن دخيل بودند، جايز نمي ‌دانستند و بر عمل به قانون تاكيد داشتند تا كسي نگويد قانون فقط براي نوشتن است.

وي اين مساله را از آن رو با اهميت و قابل توجه دانست كه انتخابات مجلس خبرگان رهبري در پيش رو است و بر لزوم توجه به راي مردم در انتخابات آتي تاكيد كرد.

دبير كل حزب اعتماد ملي گفت: ما ادعا نداريم كه به همه دستورات امام (ره) عمل مي كنيم و علت اين كه خود را پيرو خط ايشان مي دانيم، اين است كه به حضور مردم در عرصه هاي مختلف و راي آنان براي تعيين سرنوشت كشور بر اساس قانون اساسي و مباني نظري بنيانگذار جمهوري اسلامي اعتقاد داريم.

كروبي افزود: كسي كه تلاش مي كند انگيزه مردم براي حضور پاي صندوق هاي راي و مشاركت در عرصه سياست خدشه دار شود و يا راي مردم بي اهميت شمرده شود، در خط امام نيست.

"امروز كه فقط يك لفظ "نظارت" در اصل 99 قانون اساسي آمده است، در درون اين لفظ ، به تفسير برخي كه ما حالا آنها را متهم به خروج از خط امام هم نكرده ايم ، مفاهيمي چون نظارت، اجرا، حاكميت، تاييد و رد صلاحيت، رفتارهاي سليقه اي و حتي ابطال نهفته شده است و كار به جايي رسيده است كه زور كلمه نظارت در قانون اساسي ما از رستم هم بيشتر و تعيين كننده سرنوشت يك كشور و ملت شده است".

اين فعال سياسي خاطر نشان كرد: انگيزه حزبي ما اين است كه حضور مردم در صحنه، پر رنگ تر و قوي تر و راي آنان در تعيين سرنوشت خودشان با اهميت تلقي شود و اگر مردم در طول فعاليت حزب اعتماد ملي احساس كنند حضور آنها در عرصه موثر است و مي توانند به وظايف خود عمل كرده و به حقوق خود دست يابند، ماموريت ما انجام شده است.

دبير كل حزب اعتماد ملي در بخش ديگري از سخنان خود از برخي افراد در اركان نظام كه به گفته وي مانع از آغاز فعاليت شبكه ماهواره اي "صبا" شدند، گلايه كرد و گفت: امروز كه شرايط جهاني حساس است و تهديدات دشمنان عليه ما وجود دارد، عده اي در شوراي نگهبان با تفسير عجيب و غريب، مسايل ساده و روان را به يك معضل تبديل كرده اند كه روزنامه هاي آن طرف دنيا هم آن را خبر كرده اند.

به گزارش "مهر" وي با اشاره به تعطيلي موقت فعاليت ‌هاي شبكه‌ ماهواره اي صبا گفت: ما فقط يك حرف زديم و گفتيم كه به ما مهلت دهيد تا پخش آزمايشي اين شبكه را از شب يلدا آغاز كنيم، بعد اگر ديديد ما از مسير امام و انقلاب منحرف شديم و يا جايي اشتباه كرده و جبران نكرديم، گردن ما را بزنيد، اما همين يك خواسته را اجابت نكرده و قصاص قبل از جرم كردند.

"اكنون نيز به صراحت اعلام مي كنم كه فقط براي 2 ماه به اجازه دهيد فعاليت ‌هاي اين شبكه آغاز شود، اگر برنامه ‌هاي آن بهتر و مفيد‌تر از صدا و سيماي جمهوري اسلامي نبود، خودم فعاليت هاي آن را متوقف خواهم كرد و حاضرم مرا در ملاء عام شلاق بزنيد".

كروبي در ادامه به ذكر جزييات مسايلي كه براي مسوولان شبكه صبا پيش آمد پرداخت و از شخصيت و عملكرد "بهروز افخمي" مدير اين شبكه دفاع كرد.

دبير كل حزب اعتماد ملي به استفساريه دبير شورايعالي امنيت ملي و يك عضو شوراي نگهبان قانون اساسي از اين شورا درباره اصول 44 و 175 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: بر اساس تفسير شوراي نگهبان، قانون اساسي شامل كساني كه مي خواهند آن سوي دنيا هم شبكه تلويزيوني راه اندازند، مي شود، در حالي كه اگر تاسيس راديو - تلويزيون خصوصي خلاف قانون باشد، اين فقط براي داخل كشور است.

وي در خاتمه با بيان اين كه بر اساس اين تفسير به وي به عنوان رييس مجلس سابق اخطار داده شده است كه خلاف قانون اساسي عمل نكند، اين اخطار را به منزله آن دانست كه يك مرجع ديني يا روحاني پيرو خط امام حق ترويج دين اسلام، قرآن مجيد و سنت پيامير بزرگ و دفاع از ارزش ها، آرمان هاي انقلاب اسلامي و خط امام و نظام را در خارج از كشور و از طريق راه اندازي يك شبكه تلويزيوني و راديويي ندارد.