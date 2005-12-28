ديدگاه هاي فمينستي آثار خارجي تلويزيون منجر به تبعات منفي در نسل جوان مي شود / بي توجهي مسوولان سيما نسبت به محتواي سريال هاي خارجي مشهود است

فاطمه رهبر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، در پاسخ به اين سوال كه با توجه به رواج روز افزون سريال‌هاي خارجي با محوريت زنان، آيا اين اتفاق برنامه‌ريزي شده و هدفمند است يا به طور تصادفي پيش آمده، گفت : "مسلماً عمدي نيست. در واقع بي توجهي مسوولان سيما به اين امر منجر به اين قضيه شده است. مسوولان شبكه هاي مختلف سيما بايد توجه بيشتري بر محتواي آثار خارجي داشته باشند و با دقت بيشتري اين آثار را خريداري كنند. البته كشورهاي غربي متناسب با فرهنگ ما و براي ما فيلم نمي سازند، بلكه توليدات شان را با ديدگاه فمينيستي ارائه مي كنند كه با فرهنگ ما همخواني ندارد، حتي منجر به تبعات منفي در نسل جوان مي شود."

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه ما مخالف نشان دادن فعاليت اجتماعي زنان در فيلم ها و سريال هاي نيستيم، افزود: " در سال هاي اخير ديدگاه فمينيستي در كشورهاي غربي افزايش پيدا كرده است و آنها قصد دارند اين افكار را به كشورهاي جهان سوم منتقل كنند، حتي اين تفكرات مغاير با دستورات ديني ما است. در اسلام اهميت وجود زنان، وظايف شان و نقشي كه به عنوان همسر و مادر نسبت به خانواده خود دارد، بارها تاكيد شده است. زنان نسبت به اين وظايف خود بايد آگاهي داشته باشند وبه نحو مطلوبي انجام دهند و بعد از آن نقش آنها در جامعه مطرح مي شود."

فاطمه رهبر تاكيد كرد: " متاسفانه در كشورهاي غربي در ابتدا مسووليت زن در جامعه مطرح مي شود و بعد خانواده جايگاه دارد. البته زنان و مردان دراين جايگاه با هم برابر هستند، ولي اين مساله منجر به صدمات شديدي در خانواده ها شده است و كيان خانواده درغرب زير سوال رفته است."

عضو كميسيون فرهنگي مجلس خاطر نشان كرد : " اميدوارم صدا وسيما در خريد آثار خارجي روند برنامه ريزي شده اي را دستور كار خود قرار دهد و آن چه با فرهنگ ما همخواني بيشتري دارد، خريداري كند. همچنين بايد به توانمندي هنرمندان ايراني توجه بيشتري داشته باشد و تلاش كند توليدات داخلي با مضامين مختلف به نسبت خريد آثار خارجي افزايش پيدا كند."