مسابقات ليگ برتر بوكس به يادشهداي عرصه رسانه برگزارخواهد شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دو تيم خوزستان و كرمانشاه فردا راس ساعت 16 ديدار رده بندي را برگزار مي كنند و تيم هاي تهران و مازندران نيز روز جمعه ديدارنهايي را برگزارخواهند كرد.

فدراسيون بوكس براي اين رقابت ها از روساي سازمان تربيت بدني ، كميته ملي المپيك ، برخي از روساي فدراسيون ها و ديگردست اندركاران ورزش دعوت به عمل آورده است.

براساس تصميم فدراسيون بوكس قرار است در مراسم پاياني رقابتهاي ليگ برتر ياد شهداي خبرنگارسانحه سقوط هواپيماي سي - 130 گرامي داشته شود.