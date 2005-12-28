مسابقات ليگ برتر بوكس به يادشهداي عرصه رسانه برگزارخواهد شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دو تيم خوزستان و كرمانشاه فردا راس ساعت 16 ديدار رده بندي را برگزار مي كنند و تيم هاي تهران و مازندران نيز روز جمعه ديدارنهايي را برگزارخواهند كرد.
فدراسيون بوكس براي اين رقابت ها از روساي سازمان تربيت بدني ، كميته ملي المپيك ، برخي از روساي فدراسيون ها و ديگردست اندركاران ورزش دعوت به عمل آورده است.
براساس تصميم فدراسيون بوكس قرار است در مراسم پاياني رقابتهاي ليگ برتر ياد شهداي خبرنگارسانحه سقوط هواپيماي سي - 130 گرامي داشته شود.
مسابقات رده بندي و نهايي اولين دوره رقابت هاي ليگ برتر بوكس فردا و پس فردا به نام شهداي سانحه هوايي "سي- 130" در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار" مهر" دو تيم خوزستان و كرمانشاه فردا راس ساعت 16 ديدار رده بندي را برگزار مي كنند و تيم هاي تهران و مازندران نيز روز جمعه ديدارنهايي را برگزارخواهند كرد.
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