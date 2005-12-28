همكاري هاي خود را با عراق افزايش مي دهيم

به گزارش خبرگزاري مهر،" فريدبرت فلوگر" در گفتگو با روزنامه "نويه ازنا بروكر"همچنين تصريح كرد: آلمان خواهان تسريع در بهبود وضعيت عراق و برقراري ثبات و تامين امنيت در اين كشور است .

وي در ادامه اظهار داشت:برلين به منظور تحقق آرامش در عراق از هيچ اقدامي فروگذار نخواهد كرد .

معاون وزير دفاع آلمان با بيان اينكه دولت ائتلافي اين كشور نيز از اعزام نيروي نظامي به عراق خودداري كرده است ، خاطر نشان كرد: نبود حضور نظامي آلمان درعراق به معناي بي توجهي برلين به آينده اين كشور نيست .

همچنين تصريح كرد: حضور چشمگير مردم عراق در انتخابات پارلماني اين كشور حاكي از خواست آنها براي تسريع در بهبود شرايط است .

" فرانك - والتر اشتاين ماير " وزير امورخارجه آلمان چندي پيش اعلام كرد كه كشورش در نظر دارد همچنان به كمكهاي خود در راستاي مشاركت در بازسازي و تامين ثبات در عراق ادامه مي دهد ، خاطر نشان كرد : آلمان با آموزش نيروهاي نظامي عراق و مشاركت در پروژه هاي اقتصادي مي تواند همچنان حضور فعال خود در تغيير چهره عراق را نشان دهد .

چندي پيش " جلال طالباني " رئيس جمهوري عراق در گفت وگو با شبكه تلويزيوني " آ. ار.د " آلمان همچنين خاطرنشان كرد : آلمان تاكنون كمك هاي قابل توجهي در راستاي مشاركت در بازسازي عراق انجام داده كه شايسته تقدير است.

جلال طالباني با ابراز خرسندي از مشاركت آلمان در بازسازي عراق تصريح كرد:همچنان در انتظار كمك هاي برلين هستيم .