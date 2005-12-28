اين مسابقات هم سطح بازيهاي دوحه قطر بود/ حضورمربي خارجي تاثير خوبي بر تيم ايران داشته اشت

ژاله شريفي نائب رئيس فدراسيون قايقراني درگفتگو با خبرنگار"مهر" درخصوص كسب نتايج اين تيم درمسابقات آسيايي مالزي گفت: تيم ملي بانوان ايران ازسال 74 كه در رقابتهاي آسيايي شركت كرده بود وضعيت بسياربهتري را دارد و كسب اين نتايج دربخش جوانان براي همه مسئولين راضي كننده بود.

وي ادامه داد: ازنظرتمامي مربيان سطح اين مسابقات با توجه به حضور24 تيم دربخش مردان و زنان درسطح مسابقات آسيايي دوحه قطربوده است و با كسب نتايج خوب دراين ديدارها اميد ما به كسب مدال دردوحه قطربيشترشده است.

نائب رئيس فدراسيون قايقراني افزود: جوانان ما دراين مسابقات مدالهاي بيشتري را كسب كردند و نشان دادند كه حضورمربي آلماني آنها درهشت ماهه اخيردروضعيت تيم و ركورد تك تك ورزشكاران تاثيربسيارخوبي داشته و مسلما ادامه كاربا اين مربي خارجي نتايج خوبي را براي تيم هاي ما دربرخواهد داشت.

وي اظهارداشت: هم اكنون ركورد ورزشكاران ما در رده سني جوانان همسطح كشورهاي قدرآسيايي پيش مي رود و بايد براي حفظ آن برنامه ريزي مناسبي را درفدراسيون انجام دهيم.