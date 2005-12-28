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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۵۸

نائب رئيس فدراسيون قايقراني درگفتگو با "مهر" :

اين مسابقات هم سطح بازيهاي دوحه قطر بود/ حضورمربي خارجي تاثير خوبي بر تيم ايران داشته اشت

نتايج كسب شده تيم ملي قايقراني بانوان درمسابقات آسيايي مالزي نشان ازحضور موفق سرمربي خارجي اين تيم دارد.

ژاله شريفي نائب رئيس فدراسيون قايقراني درگفتگو با خبرنگار"مهر" درخصوص كسب نتايج اين تيم درمسابقات آسيايي مالزي گفت: تيم ملي بانوان ايران ازسال 74 كه در رقابتهاي آسيايي شركت كرده بود وضعيت بسياربهتري را دارد و كسب اين نتايج دربخش جوانان براي همه مسئولين راضي كننده بود.

وي ادامه داد: ازنظرتمامي مربيان سطح اين مسابقات با توجه به حضور24 تيم دربخش مردان و زنان درسطح مسابقات آسيايي دوحه قطربوده است و با كسب نتايج خوب دراين ديدارها اميد ما به كسب مدال دردوحه قطربيشترشده است.

نائب رئيس فدراسيون قايقراني افزود: جوانان ما دراين مسابقات مدالهاي بيشتري را كسب كردند و نشان دادند كه حضورمربي آلماني آنها درهشت ماهه اخيردروضعيت تيم و ركورد تك تك ورزشكاران تاثيربسيارخوبي داشته و مسلما ادامه كاربا اين مربي خارجي نتايج خوبي را براي تيم هاي ما دربرخواهد داشت.

وي اظهارداشت: هم اكنون ركورد ورزشكاران ما در رده سني جوانان همسطح كشورهاي قدرآسيايي پيش مي رود و بايد براي حفظ آن برنامه ريزي مناسبي را درفدراسيون انجام دهيم.

کد مطلب 271128

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