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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۲۳

افراد آموزش ديده بايد جايگزين نيروهاي وظيفه شوند ؛

سازمان زندانها مانع از حضور سربازان در زندانها شود

سازمان زندانها مانع از حضور سربازان در زندانها شود

قاضي ديوان عالي كشور با تاكيد بر اينكه سازمان زندانها مانع از حضور سربازان در ندامتگاهها شود ، تصريح كرد: افراد آموزش ديده بايد جايگزين نيروهاي خدمت وظيفه شوند.

دكتر بهرام بهرامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه حضور سربازان وظيفه در زندانها و دادگاهها به ضرر خود آنان است ، گفت : بررسي ها نشان مي دهد قرار گرفتن در كنار متهمان در دادسراها و زندانها باعث بدآموزي افراد مي شود.

وي افزود : در بسياري از موارد حتي همراهي سربازان وظيفه با زندانيان در طول 2 سال خدمت باعث شده اين افراد پس از مدتي گرايش به اعمال خلاف پيدا كنند و اين امر در بين سربازان وظيفه با سنين پايين بيشتر مشاهده مي شود.

قاضي ديوان عالي كشور با بيان اينكه مدت خدمت سربازي بايد كاهش يابد ، تصريح كرد : 2 سال خدمت سربازي مدت بسيار طولاني است و اين زمان نمي تواند جنبه آموزشي براي آنان داشته باشد و فقط عمر آنان را تلف خواهد كرد. بنابراين بايد اين مدت حداقل به 6 ماه كاهش يابد.

بهرامي گفت : سربازان وظيفه با وجود اينكه مسئوليتي بر عهده ندارند و آموزش لازم درباره چگونگي برخورد با متهمان را طي نكرده اند ، برخورد نادرست آنان در برخي مواقع موجبات گله مندي مردم از آنان مي شود.

قاضي ديوان عالي كشور خاطر نشان كرد : سازمان زندانها بايد ترتيبي اتخاذ كند كه نيروهاي آموزش ديده جايگزين سربازان وظيفه در زندانها شوند.

 

 

کد مطلب 271132

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