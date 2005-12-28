سازمان زندانها مانع از حضور سربازان در زندانها شود

دكتر بهرام بهرامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه حضور سربازان وظيفه در زندانها و دادگاهها به ضرر خود آنان است ، گفت : بررسي ها نشان مي دهد قرار گرفتن در كنار متهمان در دادسراها و زندانها باعث بدآموزي افراد مي شود.

وي افزود : در بسياري از موارد حتي همراهي سربازان وظيفه با زندانيان در طول 2 سال خدمت باعث شده اين افراد پس از مدتي گرايش به اعمال خلاف پيدا كنند و اين امر در بين سربازان وظيفه با سنين پايين بيشتر مشاهده مي شود.

قاضي ديوان عالي كشور با بيان اينكه مدت خدمت سربازي بايد كاهش يابد ، تصريح كرد : 2 سال خدمت سربازي مدت بسيار طولاني است و اين زمان نمي تواند جنبه آموزشي براي آنان داشته باشد و فقط عمر آنان را تلف خواهد كرد. بنابراين بايد اين مدت حداقل به 6 ماه كاهش يابد.

بهرامي گفت : سربازان وظيفه با وجود اينكه مسئوليتي بر عهده ندارند و آموزش لازم درباره چگونگي برخورد با متهمان را طي نكرده اند ، برخورد نادرست آنان در برخي مواقع موجبات گله مندي مردم از آنان مي شود.

قاضي ديوان عالي كشور خاطر نشان كرد : سازمان زندانها بايد ترتيبي اتخاذ كند كه نيروهاي آموزش ديده جايگزين سربازان وظيفه در زندانها شوند.