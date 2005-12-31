دانشجوي حقوق بايد به عدالت و وجدان معتقد باشد // آشنايي با زبان خارجي، فلسفه و جامعه شناسي لازمه كار يك دانشجوي حقوق است

دكتر "محسن فرشاد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دانشجويان حقوق بايد علاوه بر اين توانمندي ها با حقوق كشورهاي ديگر نيز آشنا باشند زيرا ارتباط نزديك كشورها در زندگي امروز از راه اينترنت بر ضرورت اين آشنايي تأكيد مي كند.

وي اضافه كرد: حقوق در كشور ما نيمه فرانسوي و نيمه اسلامي است اما از سوي ديگر با وجود اينكه كشورهايي مانند آمريكا و انگلستان از نظر حقوقي به كشور ما نزديك نيستند ولي به دليل روابط نزديك اجتماعي حقوقدانان نمي توانند از حقوق آنها بي بهره باشند.

وي اظهار داشت : دانشجويان ما بايد به زبان فرانسوي و انگليسي تسلط كامل داشته باشند چرا كه در حقوق تجارت، بانكداري، پول و ارز و ... بايد با كشورهاي انگليسي زبان تعامل داشته باشيم.

اين استاد دانشگاه تأكيد كرد : دانشجوي حقوق بايد به معناي واقعي به عدالت و وجدان معتقد باشد و از اين جهت شايد بهتر باشد دانشجويان اين رشته از ميان افرادي انتخاب شوند كه احتياج مالي نداشته باشند و احياناً با انگيزه كسب درآمد عالي به اين رشته وارد نشوند.

وي با تاكيد بر برگزاري دوره هاي كارآموزي خاطرنشان كرد: دانشجويان حقوق بايد در ترم سوم و چهارم، دوره هاي كارآموزي داشته باشند كه متاسفانه دانشگاه هاي كشور ما براي اين مسئله اهميت چنداني قائل نيستند در حالي كه اين دوره ها در تربيت نيروهاي باتجربه نقش بسزايي دارد.

"فرشاد" اضافه كرد: وزارت علوم بايد به دانشجويان مستعد اين رشته، بورس تحصيلي اعطا كند و آنها را براي پست هاي قضاوت و وكالت مهيا سازد و تنها در اين صورت است كه مي توان در زمينه قراردادهاي بين المللي عرض اندام كرد.

وي با ابراز تأسف از كمبود استاد راهنما براي دانشجويان ياد آور شد: هم اكنون به دليل فقدان استاد راهنما به ازاي هر 8 تا 10 دانشجو يك استاد وجود دارد كه اين امر موجب مي شود تا ضعف تحقيق و پژوهش دانشجويان چندان بروز نيابد از اين رو همواره دانشجويان در امر تحقيق دچار خمودگي هستند.

دكتر فرشاد با عنوان اينكه در كشور فرانسه عملكرد حقوقي ديوان هاي كشور توسط فارغ التحصيلان و دانشجويان حقوق مورد نقد و ارزيابي قرار مي گيرد، گفت: ايجاد شرايط كسب تجربه براي دانشجويان حقوق ضروري است.

"فرشاد" مهم ترين دغدغه ذهني حقوق دانان را فقدان امنيت شغلي دانست و افزود: دانشجويان ما از آينده مي ترسند و براي زدودن اين ترس و ايجاد امنيت ذهني بايد امنيت شغلي آنها را تامين كرد.