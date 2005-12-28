جاسوسان انگليسي نيز مظنونان را در خارج شكنجه كردند/ دستور بلر به رسانه ها براي سانسور اخبار مربوط به شكنجه

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، روزنامه يوناني "تو پروتو ثما" روز يكشنبه در گزارشي، هويت مردي را كه ادعا مي شود رئيس دفتر نمايندگي سازمان اطلاعات خارجي انگليس MI6 در آتن است، فاش كرده بود.



بنا براين گزارش، وي و ديگر مقامات انگليسي به مقامات يوناني در دستگيري و سپس بازجويي 28 بازداشت شده پاكستاني الاصل مظنون به ارتباط با بمبگذاري 7 جولاي لندن كمك كردند .



سخنگوي وزارت امو خارجه انگليس پيرامون گزارش اين روزنامه گفت : "ما اين ادعاها را نه رد مي كنيم و نه تاييد."



وي همچنين اظهار داشت كه دولت انگليس طي صدور بخشنامه اي،رسانه هاي انگليسي را از افشاي هويت اين مرد منع كرده است.



مقامات انگليسي پيشتر دخالت در اين حادثه را كه چندين هفته، تيتر نخست روزنامه ها شده بود ، رد كرده اند .



اوايل ماه جاري گئورگ ولگاراكيس وزير نظم عمومي يونان گفت كه ادعاي بازداشت شدگان سوء تفاهمي بزرگ است.



بنا برگزارش ديگري از خبرگزاري فرانسه ،5 مهاجر پاكستاني روز گذشته عليه جاسوسان انگليسي و يوناني شكايت كردند؛ آنها دراين شكايت نامه اظهارداشتند كه آنها به طور غير قانوني ربوده شده و درارتباط با حملات 7 جولاي لندن بازجويي و شكنجه شدند.



چندي پيش روزنامه گاردين از وجود شكنجه گاه هاي مخفي انگليس در آلمان پرده برداشت و نوشت : انگليس پس از پايان جنگ جهاني دوم به مدت دو سال يك زندان مخفيانه را در آلمان ايجاد كرده و در آن مركز به شكنجه بازداشت شدگان تا حد مرگ مي پرداخته است.

سازمان عفو بين الملل به تازگي دولت مدعي حقوق بشر توني بلر را به نقض قوانين حقوق بشر متهم كرده و گفته است اين كشور در كسب اطلاعات لازم از بازداشت شدگان در حملات داخلي، از شكنجه استفاده كرده است.

انگليس كه خود را يكي از حاميان حقوق بشرقلمداد مي كند به عنوان رياست كنوني اتحاديه اروپا بارها و بارها در مداخله اي آشكار در امور كشورهاي ديگر آنها را متهم به نقض حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي نموده است.

اخيرا نيز توني بلر نخست وزير اين كشور به بهانه مبارزه با تروريسم ، قوانيني تدوين كرده است كه به گفته مسلمانان انگليس اين قوانين به راحتي آزادي هاي مشروع آنها را نقض مي كند.

اين در حالي است كه انگليس و ديگر مدعيان حقوق بشر، كشورهايي از جمله ايران را به نقض حقوق بشر متهم كرده اند.