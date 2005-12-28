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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۰۵

نمايشگاه آثار نقاشان استان مركزي افتتاح شد

نمايشگاه نقاشي آثار هنرجويان تجسمي به همت واحد هنرهاي تجسمي حوزه هنري استان مركزي در محل نگارخانه شهيد آويني گشايش يافت.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، در مراسم افتتاح اين نمايشگاه مرزبان مدير حوزه هنري و جمع كثيري از هنرمندان، هنرجويان و خبرنگاران حضور داشتند. نمايشگاه فوق شامل پنجاه اثر نقاشي در زمينه‌هاي مختلف تجسمي از جمله نقاشي، تذهيب، پاستيل، آبرنگ، رنگ روغن و مداد رنگي است. پانزده هنرجو آثار خود را با موضوع‌هاي ديني و مذهبي، اجتماعي و آزاد در اين نمايشگاه در معرض ديد علاقمندان قرار داده‌اند.

نمايشگاه عكس يادشده از ششم لغايت شانزدهم دي ماه جاري به مدت ده روز جهت بازديد عموم در دو نوبت صبح و بعد از ظهر داير است.

کد مطلب 271139

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