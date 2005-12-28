حضور پزشكان متخصص در تهران موجب كاهش درآمد آنها شده است/ پزشكان متخصص انگيزه خدمت در مناطق محروم را ندارند

دكتر ايرج خسرونيا رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بايد براي جلوگيري از مراجعه بيماران به مراكز استانها و يا تهران امكانات لازم پزشكي و شرايط زندگي براي پزشكان در اين مناطق فراهم شود.

وي اظهار داشت: در اغلب مراكز استانها پزشك متخصص وجود دارد اما در شهرستانهاي دور از مراكز استانها نظير شهرستانهاي اطراف سيستان و بلوچستان فاقد پزشك متخصص است . چون در اين مناطق شرايط مناسب محيطي براي زندگي پزشكان كه اغلب به همراه خانواده به اين مناطق مي روند، فراهم نيست.

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران گفت: پزشكان متخصص براي فعاليت تشخيصي و درمان بيماران نياز به امكانات و لوازم پزشكي خاصي دارند اما در مناطق محروم اين امكانات وجود ندارد همچنين حقوق اين افراد نيز در اين مناطق بسيار كم است به گونه اي كه نمي توانند زندگي خود را تامين كنند.

وي ادامه داد: در برخي از مراكز و شهرستانها حتي امكانات اوليه براي زندگي نظير مسكن و فعاليت پزشكي وجود ندارد بنابراين هم متخصصان انگيزه براي فعاليت در اين مناطق ندارند و هم اينكه مسوولان به علت نداشتن اين شرايط پزشك متخصص را جذب نمي كنند.

خسرونيا تصريح كرد: در بسياري از نقاط محروم حتي اگر پزشك متخصص هم مراجعه كند به علت نداشتن امكانات دارويي و آزمايشگاهي اوليه در صورت تجويز دارو و يا انجام آزمايش، بيماران بازهم بايد به مراكز استانها مراجعه كنند بنابراين حضور پزشكان متخصص بدون وجود امكانات اوليه موثر نيست.