سازمان اوقاف بر روند بازسازي عتبات عاليات نظارت دائم خواهد داشت

به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر ، حجت الاسلام محمد علي نظام زاده در جمع خبرنگاران به جمع آوري كمك هاي مردمي براي بازسازي عتبات عاليات عراق اشاره كرد و افزود: با توجه به شرايط جديد عراق ، باز شدن راه كربلا و آغاز مجدد سفر زوار ايراني به عتبات عاليات و همچنين به علت علاقه و توجه ايرانيان به اماكن مقدسه ، تصميم گرفته شد به منظور ساماندهي كمك هاي مردمي براي بازسازي ، مرمت و توسعه بقاع متبركه ، يك برنامه ريزي جدي و اصولي صورت گيرد.

وي خاطر نشان كرد: سازمان اوقاف با توجه به وظايفي كه دارد قرار شده جذب و ساماندهي كمك هاي مردمي را برعهده گيرد و به همين علت اين امر در بقعه امامزاده صالح به صورت نمونه آغاز شد كه با استقبال خوب مردم نيز مواجه گرديد و طي مدت كوتاهي مقادير زيادي كمك نقدي ، طلا و جواهر آلات در اختيار بقعه قرار گرفت.

نظام زاده تصريح كرد : بدين منظور بقاع موجود در كشور شناسايي و كل مبالغ سالهاي گذشته اين اماكن جمع آوري و بخشي از آنها ارسال و بخشي نيز در حال بررسي و برنامه ريزي است.

وي همچنين به افتتاح 2 حساب ارزي و ريالي براي جمع آوري كمك هاي مردمي اشاره كرد و گفت: حساب ريالي به شماره1991 بانك ملي شعبه نوفل لوشاتو قابل واريز در كليه شعب بانك ملي و همچنين حساب ارزي به شماره 700007 شعبه صباي تهران در تمامي شعب بانك ملي كه در داخل و خارج كشور قابل واريز است و مردم مي توانند كمك هاي نقدي خود را براي بازسازي ، تعمير و توسعه عتبات عاليات واريز كنند.

نظام زاده افزود: تمامي كارهاي موقوفات در ديوان وقف شيعه عراق انجام مي شود و اين نهاد نيز مسئوليت هزينه كرد كمك هاي مردمي را براي بازسازي بقاع متبركه اين كشور برعهده دارد و بايد تمام اقدامات با نظارت و هماهنگي سازمان صورت گيرد.

وي گفت: جذب كمك هاي مردمي سقف زماني مشخصي ندارد و تا مدت طولاني اين كار ادامه خواهد داشت.

وي در مورد نظارت اوقاف براي بازسازي عتبات عاليات ادامه داد: به منظور نظارت بر هزينه شدن نذورات و كمكهاي مردمي ايران در عتبات عاليات عراق ناظران سازمان اوقاف و امورخيريه به صورت دائمي براي حسن اجراي انجام كار در اين كشور حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر ، رئيس هيات امناي امام زاده صالح نيز در اين نشست خبري گفت: بازسازي و توسعه بقاع متبركه عراق پس از تحول سياسي بوجود آمده در اين كشور مورد توجه ملت و دولت ايران قرارگرفت و طي اين مدت توسط مردم كمك هاي بسياري بدين منظور انجام گرفت.

دكتر علي اكبر ولايتي افزود: پراكندگي در كار جمع آوري كمك هاي مردمي بدون نظم و برنامه ريزي ، بازده مناسبي در برنخواهد داشت به همين منظور سازمان اوقاف يادداشت تفاهمي به منظور همكاري و برنامه ريزي و جمع آوري و ارسال كمك هاي مردمي با مسئولين عراق امضا و اين امر را برعهده گرفت.

وي از جمع آوري 140 ميليون تومان كمك مردمي نقدي و طلا ، جواهر و اشياي قيمتي طي يك ماه خبر داد و تصريح كرد: بصورت آزمايشي طي يك ماه در بقعه امام زاده صالح كمكهاي مردمي به منظور بازسازي و توسعه عتبات عاليات جمع آوري و در اختيار سازمان اوقاف قرار گرفت.

وي گفت: اميدواريم با اين كار دولت عراق و متوليان بقاع متبركه بتوانند پاسخگوي نيزا جهان تشيع و اسلام براي تشرف به بقاع متبركه باشند .