نشريات كودك و نوجوان ما از دنياي امروز عقب مانده است / كمتر شاعر و نويسنده اي با كاركرد و جايگاه رسانه آشناست

اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : هنوز فرهنگ مطالعه در ايران و در بين خانواده ها و فرزاندانشان جا نيفتاده است و علت آن تمركز نظام آموزش و پرورش ما در كتاب درسي است .

شهرام اقبال زاده خاطرنشان كرد : متاسفانه سيستم غيرخلاق معلم مدار و نمره محور باعث شده كه بچه ها و خانواده ها و آموزگاران فقط به درس و نمره اهميت دهند و به خلاقيت و پرورش فكري و تخيل كودك اصلا بهايي ندهند و تا موقعي كه اين فرهنگ حاكم باشد بچه ها فقط به صورت دستوري بايد دنبال آن چيزي كه بزرگترها مي گويند باشند و به دنبال نشريات نمي روند .

وي تصريح كرد : متاسفانه در مدارس كتابخانه هاي مجهز نداريم و كتابدار آگاه درمدارس نيزكم است و به طور كل فرهنگ مطالعه خارج از قلمروي حوزه كتاب درسي گسترش و توسعه پيدا نكرده است كه البته علتهاي ديگري هم دارد كه به نزاع غير روز آمد بعضي از نشريات و مجلاتي كه براي كودكان توليد مي شود باز مي گردد .

وي ادامه داد : گرچه بايد انصافا گفت كه در چند سال اخير با آمدن نشريه " دوچرخه " تاحدودي به بخشي از نيازهاي كودكان ونوجوانان پاسخ داده شده است و" سه چرخه " هم كمابيش اين تلاش را پيش رو دارد ودربقيه مجلات هم گاه داستانهاي جذاب و خوب ديده مي شود اما هنوز تا يك نشريه مطلوب و روز آمد كه پاسخ گوي كودك و نوجوان باشد فاصله داريم .

اين نويسنده در خصوص اين مطلب كه آموزش و پرورش مانع ورود بعضي از نشريات كودك و نوجوان به مدارس مي شوند يادآور شد : متاسفانه عامل اساسي آموزش و پرورش است و در كنارش خود خانواده ها هم مقصر هستند و به مجله ها بهايي نمي دهند و از يك چار چوب خشك رسمي كه فقط بچه ها درس بخوانند و جواب دهند فراتر نمي روند ، آن هم چه روش آموزشي كاملا غير روز آمد و غير خلاق و مبتني بر محفوظات وبه طور كل انتهاي آموزش و پرورش ما يك نظام رقابتي براي كنكور و با نظامي بر افتاده با آزمونهاي چهار جوابي است .

وي ادامه داد : نظام حاكم در آموزش و پرورش بيش از اين كه مبتني بر خلاقيت باشد مبتني بر مهارت است و تمرين به تست زدن براي كنكور مي باشد و صداو سيما هم كه مي توانست در گسترش مطالعه نقش داشته باشد به اين قضيه كم توجهي مي كند به طوري كه مي بينيم كه چقدر تبليغ براي نشريات مي شود! يعني در حد صفر است فقط گاهي به نشريه سروش كه متعلق به خودشان است مي پردازند .

اين پژوهشگر در خصوص اداره شدن نشريات توسط شاعران و نويسندگان گفت : همه چيز در ايران به صورت تجربي و اتفاقي پيش مي رود ، بايد كسي باشد كه رسانه را بشناسد و مخاطب شناسي دقيقي داشته باشد و سياستگذاري دقيق و مخاطب محور نيز بسيار مهم است و شاعران و نويسندگان بيشترازتجارب خوداستفاده مي كنند . كمترشاعر و نويسنده اي را داريم كه با كاركرد و جايگاه رسانه آشنا باشد و اين امرخواه نا خواه باعث فاصله بين نشريه با مخاطب مي شود .

شهرام اقبال زاده در پايان گفت و گو با مهر اضافه كرد : واقعيت امر اين است كه در دنياي چند رسانه اي كه ارتباطات گسترده وجود دارد و رقيبي مانند اينترنت كه با برنامه هايي با هيجان و كشش دارد براي بچه ها باعث مي شود كه بچه ها به سمت اين موج كشيده شوند كه در مواردي هم بسيار مضر است و هيچ وقت جاي نشريات پرمحتوا را نمي گيرد و تا موقعي كه ما چنين نشرياتي را نداشته باشيم كه پاسخ گوي همه نياز هاي امروزي بچه ها باشند وضع همين طور است و نشريات ما نسبت به دنياي امروز عقب مانده اند .