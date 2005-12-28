5 هزار مسلمان هلندي راهي خانه خدا مي شوند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، يكي از زائران هلندي با اشاره به هزينه بالاي سفر حج اظهار داشت: در طور فصل تابستان مقادير قابل توجهي براي لذتهاي دنيايي پرداخت مي شود، چرا پرداخت چنين مقاديري براي پاك شدن از گناه و انجام حج مورد اعتراض قرار مي گيرد.

حسني جولاك، يكي از مسلمانان ترك تبار هلند در گفتگو با اسلام آن لاين گفت : براي جمع كردن مبلغ مورد نظر خود براي فصل حج بسيار سختي كشيده است.

جولاك 70 ساله افزود: ما زمان دشواري را براي جمع كردن اين مبلغ گذرانديم. هزينه هاي سفر حج بسيار زياد است و اين هزينه ها به بليط هواپيما محدود نمي شود، بلكه واكسيناسيون و محل اقامت را نيز در برمي گيرد.

در هلند آرزوي سفر به خانه خدا تنها به افراد مسن محدود نمي شود بلكه نسل دوم و نسل سوم از مسلمانان هلندي نيز علاقمند بجاي آوردن التزامات ديني هستند.

شهدا الميري، دختر مسلمان 24 ساله كه در هلند زندگي مي كنند گفت: پس از فارغ الحصيلي و فعاليت در شغل مورد نظر خود اكنون قصد دارد به خانه خدا سفر كند و فريضه حج را به جاي آورد.

بسياري از مسلمانان هلندي كه امسال راهي حج مي شوند اظهار داشته اند در طول سالهاي گذشته، براي اين سفر معنوي برنامه ريزي و فعاليت كرده اند .

برخي از سازمان دهندگان سفرهاي زيارتي حج از متصديان راضي نبوده و اظهار مي دارند اين امر به كسب و كار پرمنفعتي براي آنها تبديل شده است.

مسلمانان هلندي يك ميليون نفر از جمعيت 16 ميليوني اين كشور را تشكيل داده اند. اكثريت مسلمانان اين كشور را ترك تبارها و مراكشي تبارها تشكيل داده اند.

در آخرين روزهايي كه تا آغاز سفر حج فرصت باقي مانده است اغلب مساجد هلند در خطبه هاي نماز جمعه خود بر معنويت حج، آداب و نحوه انجام آن تمركز مي كنند.

چندي پيش تلويزيوني دولتي هلند نيز برنامه اي درباره حج و آداب آن پخش و طي آن بر موانع پيش روي زائران تمركز كرد.

امسال 5 هزار زائر از هلند به خانه خدا در شهر مقدس مكه سفر مي كنند كه تعداد آنها در مقايسه با سال گذشته 1000 نفر افزايش يافته است.