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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۵۴

به مناسبت پنجم دي ماه

وزير علوم با خانواده استاد نجات اللهي ديدار كرد

دكتر "محمد مهدي زاهدي" وزير علوم، تحقيقات و فناوري به مناسبت پنجم دي ماه سالگرد شهادت استاد "كامران نجات اللهي" با خانواده آن شهيد ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در اين ديدار كه دكتر "يحيي طالبيان" مشاور ارشد وزير و مديركل دفتر وزارتي و دكتر "محمد باقر خرمشاد" معاون فرهنگي وزير نيز حضور داشتند، وزير علوم بر نقش استاد شهيد "نجات اللهي" در پيروزي انقلاب اسلامي اشاره كرد و موقعيت ممتاز جمهوري اسلامي ايران را مديون خون شهدا دانست.

"كامران نجات اللهي" استاد دانشگاه صنعتي اميركبير بود كه در پنجم دي ماه سال 1357 در ساختمان شماره يك وزارت علوم به دست ماموران حكومت نظامي به شهادت رسيد. پدر استاد كارمند نمونه بازنشسته وزارت بازرگاني است.

کد مطلب 271151

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