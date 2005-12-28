وزير علوم با خانواده استاد نجات اللهي ديدار كرد

دكتر "محمد مهدي زاهدي" وزير علوم، تحقيقات و فناوري به مناسبت پنجم دي ماه سالگرد شهادت استاد "كامران نجات اللهي" با خانواده آن شهيد ديدار و گفتگو كرد.