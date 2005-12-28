مدعي حقوق بشر همچنان به نقض قوانين بين المللي ادامه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه يو اس اي تودي ، اين رقم پايين تراز ارقامي است كه پيش از اين گزارش شده ، اما مي تواند برخي نگراني ها را در پي داشته باشد.

پس از حملات 11 سپتامبر 2001 بوش به مقامات سيا اين مجوز را داد تا عمليات انتقال مظنونان تروريستي را هدايت كنند و بدون هماهنگ كردن مورد به مورد آن با كاخ سفيد يا ديگر مراكز دولتي اقدامات لازم را انجام دهند.

اين عمليات شامل ربودن مظنونان تروريستي از سطح خيابانها و انتقال آنها به كشور خود يا مكانهاي ديگر براي بازجويي بود.

نيروهاي "سيا" حدود 100 تا 150 فرد را پس از حملات 11 سپتامبر دستگير كرده اند.

بوش مدعي شده است كه انتقال اين مظنونان به كشورهاي ديگر - كه مطمئنا شكنجه نشده اند- راهي براي حمايت از آمريكا و متحدان آن در برابر حملات تروريستي است.

به گفته يكي از مقامات اطلاعاتي "جان هلگرسون" بازرس كل سيا در جستجو و تحقيق درباره 10 مظنوني است كه به طور اشتباهي دستگير شده اند.

اين مقام اطلاعاتي تصريح كرد :"برخي در سازمان اطلاعاتي سيا بر اين باورند كه اين تعداد از اين رقم هم بيشتر است."

مثلا ممكن است كه برخي به طور اشتباهي ربوده شوند يا پس از انجام تحقيقات بيشتر ممكن است كه ثابت شود آنگونه كه در ابتدا تصور مي شد، مستقيما با گروههاي تروريستي ارتباط نداشته اند.

روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود كه سازمان جاسوسي آمريكا " سيا " پس از حملات يازده سپتامبر مظنونان القاعده را در زندانهاي هشت كشور ازجمله تايلند ، افغانستان و چند كشور اروپاي شرقي نگهداري مي كند .