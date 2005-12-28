دولت 2 هزار ميليارد تومان سهام عدالت در سال 85 واگذار مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در حال حاضر وزارت رفاه و تامين اجتماعي تقسيم بندي 8 ميليون نفر از گروه هاي تحت نظارت نهادهاي حمايتي كه مشمول دريافت سهام عدالت مي شوند را آغاز كرده است.

اين وزارتخانه پس از اين اقدام به شناسايي گروه هاي مختلف كم درآمدي جامعه از جمله كارگران و كارمندان دولت روي خواهد آورد و ظرف مدت 5 ماه كليه كساني كه سهام عدالت بايد از دولت دريافت كنند مشخص خواهند شد.

اين گزارش مي افزايد: وزارت امور اقتصادي و دارايي هم با همگن سازي سهام شركت هاي دولتي توسط شركت هاي واسط، سهام عدالت را ميان مردم توزيع خواهد كرد.

برطبق برنامه در نظر گرفته شده در سال 1384 حدود 2 هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاي دولت در قالب سهام عدالت به مردم واگذار مي شود.

همچنين واگذاري آزمايشي توزيع سهام عدالت قبل پايان سال در يكي از استان هاي شمال شرقي كشور - احتمالا خراساني جنوبي - صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار"مهر"، اسامي 6 شركتي دولتي هم كه براي توزيع سهام عدالت اعلام آمادگي كرده اند به وزير امور اقتصادي و دارايي معرفي شده اند.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز به خبرنگار "مهر" گفته است: اصل ارزش سهام عدالت اقساط 20 ساله خواهد بود و مردم به تناسب تعديه بدهي ارزش اصل سهام مي توانند آن را به فروش برسانند.

فرهاد رهبر تصريح كرده است: با تصويب هيات وزيران، حداكثر به هر يك از اعضاي خانواده دو ميليون تومان و براي هر خانواده تا سقف 10 ميليون تومان سهام عدالت با اقساط 20 ساله واگذار مي شود كه اعطاي سهام با اولويت گروه هاي هدف آغاز و به صورت پلكاني بين ساير اقشار ادامه خواهد يافت.

اين گزارش تصريح مي كند: بر طبق برنامه دولت ، كليه خانوارهاي ايراني تا دوسال آينده تحت پوشش سهام عدالت قرار خواهند گرفت.