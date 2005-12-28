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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۵۲

/ اختصاصي "مهر" /

يك نوزاد به ازاي 400 تولد در ايران به " كم كاري مادرزادي تيروئيد " مبتلا مي شود

يك نوزاد به ازاي 400 تولد در ايران به " كم كاري مادرزادي تيروئيد " مبتلا مي شود

مسئول واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي مركز بهداشت كرج گفت: طبق بررسي هاي به عمل آمده از هر 400 تولد در ايران يك نوزاد به بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد مبتلا مي شود.

دكترعليرضا شكيب در گفتگوبا خبرنگار اجتماعي مهر در كرج اظهارداشت : آمار جهاني بيانگر اين امر است كه در دنيا از بين هر 3 تا 4 هزار تولد يك نوزاد به بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد مبتلا است.

وي خاطرنشان كرد: بيش از يك ماه است در شهرستان كرج كار نمونه گيري هايپوتيروئيدي در زايشگاهها آغاز شده است. اين نمونه گيري در روزهاي سوم تا پنجم تولد كودك و از پاشنه پا صورت مي گيرد.

شكيب تصريح كرد: مواردي كه THS (هورمون محرك تيروئيدي ) بالاي 10 باشد ، به عنوان مورد مشكوك شناسايي و به بيمارستان باهنر كرج جهت آزمايشات دقيق تر معرفي مي شود.

وي هشدار داد : زمان در درمان اين بيماري بسيار حايز اهميت است و مي بايست قبل از 2 هفتگي نوزاد ، درمان آغاز شود . زيرا بعد از 3 ماهگي نتايج درمان كمتر و بعد از 6 ماهگي درمان صورت پذير نخواهد بود.

شكيب آمار نمونه گيري هايپوتيروئيدي در شهرستان كرج را از ماه گذشته تاكنون را 900 نمونه عنوان كرد و افزود: از اين تعداد 2نفر به بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد مبتلا بوده اند.

کد مطلب 271166

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