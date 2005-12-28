يك نوزاد به ازاي 400 تولد در ايران به " كم كاري مادرزادي تيروئيد " مبتلا مي شود

دكترعليرضا شكيب در گفتگوبا خبرنگار اجتماعي مهر در كرج اظهارداشت : آمار جهاني بيانگر اين امر است كه در دنيا از بين هر 3 تا 4 هزار تولد يك نوزاد به بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد مبتلا است.

وي خاطرنشان كرد: بيش از يك ماه است در شهرستان كرج كار نمونه گيري هايپوتيروئيدي در زايشگاهها آغاز شده است. اين نمونه گيري در روزهاي سوم تا پنجم تولد كودك و از پاشنه پا صورت مي گيرد.

شكيب تصريح كرد: مواردي كه THS (هورمون محرك تيروئيدي ) بالاي 10 باشد ، به عنوان مورد مشكوك شناسايي و به بيمارستان باهنر كرج جهت آزمايشات دقيق تر معرفي مي شود.

وي هشدار داد : زمان در درمان اين بيماري بسيار حايز اهميت است و مي بايست قبل از 2 هفتگي نوزاد ، درمان آغاز شود . زيرا بعد از 3 ماهگي نتايج درمان كمتر و بعد از 6 ماهگي درمان صورت پذير نخواهد بود.

شكيب آمار نمونه گيري هايپوتيروئيدي در شهرستان كرج را از ماه گذشته تاكنون را 900 نمونه عنوان كرد و افزود: از اين تعداد 2نفر به بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد مبتلا بوده اند.