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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۴۲

همزمان با اعلام خبر خريد توپولوف از سوي ايران ؛

يك نشريه روسي : مسكو توپولوف را به ايران مي فروشد و خود بوئينگ مي خرد

غلامرضا انصاري سفير ايران در روسيه روز يكشنبه ضمن بازديد از خط توليد هواپيماي مسافربري توپولف 204، با مدير كارخانه آوي آستار روسيه در مورد قرارداد دو كشور براي خريد اين نوع هواپيما مذاكره كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از خبرگزاري روسيه ، سال گذشته نيز نمايندگان شركت " آوي آستار" روسيه و كارخانجات وابسته براي مذاكرات نهايي فروش پنج تا ده فروند هواپيما به تهران سفر كرده بودند. همچنين ايران و فدراسيون روسيه سال گذشته موافقتنامه مسائل فني مربوط به هواپيماي توپولف 100 و 204 را امضا كردند.

مذاكرات ايران و روسيه در رابطه با اين هواپيماها در حالي صورت مي گيرد كه به عقيده روزنامه اقتصادي كومرسانت در مسكو، توليد هواپيماهاي توپولف بايد متوقف شود، چرا كه داراي اشكالات فني بسيار زيادي هستند. اين نشريه معتبر روسي به اين نكته نيز اشاره مي كند كه روسيه در حالي اين هواپيماها را به ايران مي فروشد كه خود هواپيماهاي ايليوشين، بوئينگ و ايرباس را جايگزين هواپيماهاي قديمي توپولف مي كند.

کد مطلب 271167

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