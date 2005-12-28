اعتبارات نوسازي و تجميع بناهاي فرسوده تامين مي شود

عضو شواي اسلامي شهر كرج با اعلام اين خبر به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در كرج گفت : بحث نوسازي ، ترميم و تجميع بافت هاي فرسوده كرج از مدتي پيش مطرح شده بود كه در نهايت ، يكي از بانكها به عنوان مسئول تامين اعتبار اين طرح انتخاب شد.

غفور خوئيني ادامه داد : هدف از نوسازي ، ترميم و تجميع بافت هاي فرسوده ، كاهش ميزان خطرات انساني ناشي از حوادث غير متقربه ، ارتقاء نظم معماري و كمك به زيباسازي شهر است.

وي تصريح كرد : با توجه به تعداد بالاي اين نوع بافت ها در سطح شهرستان كرج و پيامدهاي ناشي از بي توجهي به ترميم آنها بايد در اسرع وقت ، نسبت به تامين اعتبار از بانك عامل و شروع عمليات نوسازي اقدام شود.

عضو شوراي شهر كرج احتمال بروز خطرات انساني ناشي از تخريب به خصوص در زمان زلزله و مخدوش شدن وجه معماري شهرستان كرج را از مهم ترين پيامدهاي بي توجهي به مسئله ترميم بافت هاي فرسوده عنوان كرد.