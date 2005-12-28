اختيارات نمايندگان شوراي شهر در شركت واحد به شهردار تفويض شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مصطفي نوريان عملي شدن اين پيشنهاد را در برطرف شدن مشكلات كارگران معترض موثر دانست و افزود: بر اساس قانون شوراها مصوب مجلس شوراي اسلامي ، در حال حاضر تمام امور نظارت و مديريت بر شركت واحد وظيفه شوراي شهر تهران است.

وي درباره تركيب هيئت مديره شركت واحد اتوبوسراني اظهار داشت: هم اكنون هيئت مديره اتوبوسراني از 2عضو شوراي شهر تهران ( زياري رئيس هيئت مديره و واعظ آشتياني نايب رئيس ) ، نماينده وزارت كشور ، سردار بيژني فرمانده سابق راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ و بنده به عنوان مديرعامل تشكيل شده است.

نوريان تصريح كرد: اين تركيب نشان مي دهد كه شهرداري تهران هيچ نقشي در شركت واحد اتوبوسراني ندارد.

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با رد برخي اظهارات درباره نقش شهرداري در مديريت اين مجموعه ، گفت: شهرداري تنها در حد تامين منابع آن هم بر اساس مصوبات شوراي شهر در اين مجموعه ايفاي نقش مي كند.

نوريان در رابطه با عدم حضور شهردار تهران در مجمع شركت اتوبوسراني ، تصريح كرد: اين مجمع از اعضاي شوراي شهر تشكيل شده و تاكنون از شهردار تهران هيچ دعوتي براي حضور در آن صورت نگرفته است .

وي درعين حال تصريح كرد: البته مهر امسال در جلسه اي كه با حضور اعضاي شوراي شهر برگزار شد ، به دعوت هيئت رئيسه ، دكتر قاليباف در جلسه حضور يافت كه در آن جلسه زياري و واعظ آشتياني حضور نداشتند. پس از آن نيز هيچ گاه از شهردار تهران براي حضور در مجمع دعوت نشد.

نوريان تاكيد كرد: تا زماني كه نمايندگان شوراي شهر اختيارات خود را به شهردار تهران تفويض نكرده اند ، نمي توان از وي براي پاسخگويي و اعمال مديريت بازخواست كرد.



