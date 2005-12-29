ستاد ورزش هاي همگاني دركرج تشكيل مي شود

رئيس تربيت بدني شهرستان كرج در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت : هدف از تشكيل اين ستاد افزايش سطح گرايش جوانان ونوجوانان به ورزش هاي همگاني و سر و سامان گرفتن اين نوع ورزش درسطح شهرستان كرج است .

ناصر شهبازي ادامه داد : در زمان دولت خاتمي لايحه تشكيل ستاد ورزش همگاني در كرج تصويب شد و دكتر احمدي نژاد نيز در موردعملي كردن اين لايحه قول مساعدت داده است .

وي با تاكيد بر گسترش ورزش هاي همگاني به عنوان يكي از مهم ترين وظايف تربيت بدني افزود : دراين باره با مديران آموزش و پرورش نيز جلساتي داشته ايم و آنها در زمينه همكاري در گسترش اين نوع ورزش ها در سطح مدارس توجيه شده اند .

اين مسئول خاطرنشان كرد : اگر شوراي شهر به عنوان نهاد نظارتي و شهرداري به عنوان نهاد اجرايي در مساله گسترش ورزش هاي همگاني و تشكيل ستادي اين ورزش با تربيت بدني همكاري كنند ، مطمئناً وضعيت ورزش هاي هگاني در سطح شهرستان كرج به حد مطلوبي خواهد رسيد.