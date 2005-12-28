به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، نويسنده اين نمايشنامه ميلاد اكبرنژاد و كارگردان آن سعيد نجفيان است. وحيد منافي، بهار كريم‌زاده، علي فتوحي، شقايق نوروزي، شهرام احمدي، شروين عباسي و فرزين ريحاني نقش‌خواني اين كار را به عهده دارند.

نمايشنامه "پرندگان مي‌آيند ..." سه تابلو دارد؛ تابلوي اول ماجراي يك مرد جانباز و همسرش را بازگو مي‌كند كه پس از بازگشت از مهماني در منزل‌شان باز نمي‌شود و متوجه مي‌شوند منزل آنها اشغال شده است، حتي همسايه‌ها نيز آنها را نمي‌شناسند. تابلوي دوم رابطه بين همسر شهيد و پسرهفده ساله‌اش را نشان مي‌دهد و تابلوي سوم اين نمايشنامه فضا و مكان نامعلومي است كه رزمنده‌اي حكايت عمليات كربلاي 4 را براي همسرش نقل مي‌كند.

"پرندگان مي‌آيند ..." شنبه دهم دي ساعت 18 در مجتمع فرهنگي هنري اسوه روخواني مي‌شود. در ضمن اين هفته جلسه نقد و بررسي با حضور مهرداد راياني مخصوص و حسين مسافر آستانه انجام مي‌گيرد.