به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر" به نقل از روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران، در اين جلسه فيلم "آب و آبياري سنتي در ايران" ساخته محمدرضا مقدسيان ساعت چهار بعد از ظهر روز يكشنبه 11دي ماه به نمايش درميآيد و پس از آن محمدرضا مقدسيان (كارگردان فيلم)، محمدرضا حائري و جواد صفينژاد از استادان و پژوهشگران انسانشناسي درباره اين فيلم به گفتگو مينشينند.
فيلم "آب و آبياري سنتي در ايران" در چهار قسمت از سال 1360 تا 1363 ساخته شده و در آن به سيستم آبياري و آبرساني ايراني كه آب نواحي مرتفع كويري را به نواحي فرودست جهت شرب و آبياري منتقل ميسازد، ميپردازد. در جلسه نمايش روز يكشنبه، قسمت اول با عنوان "كاريز، مبارزه با بيابان" در 55 دقيقه به نمايش درميآيد.
واحد پژوهش موزه هنرهاي معاصر تهران هم به تحليل و بررسي آثار ماركو گريگوريان نقاش معاصر ايران ميپردازد كه كه در پيشبرد مدرنيسم نقش مهمي داشته است.
در سومين برنامه از جلسات تحليل و بررسي آثار هنرمندان نقاش معاصر ايران، آثار ماركو گريگوريان توسط غلامحسين نامي (نقاش و صاحبنظر در هنرهاي تجسمي) ساعت چهار بعد از ظهر روز شنبه دهم دي ماه 84 در گالري شماره 3 موزه هنرهاي معاصر تهران تحليل و بررسي ميشود.
گريگوريان متولد 1304 در خانوادهاي ارمني در روسيه به دنيا آمد و در سال 1319 همراه خانواده به تبريز مهاجرت كرد. گريگوريان با الهام از طبيعت كويري ايران به هنر خاك روي آورد، نقش برجستههاي او كه در سادهترين فرمهاي هندسي با موادي چون خاك، پلي استر و ندرتا رنگ ساخته ميشوند، پيوند ديرين انسان با زمين را به ياد ميآورند.
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