كارگردان اين نمايش در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: "اين نمايش اقتباسي از "در انتظار گودو" است كه من مطابق ميلم آن را تغيير دادم و با حذف برخي كاراكترهاي نمايش اصلي و تغييراتي در شكل نمايش آن را براي پايان‌نامه كارشناسي خود ارائه دادم."



عليشاهي در توضيح تغييرات نمايش افزود: "سعي كردم نمايش را متناسب با اين طرف (نمايش ايراني) و آن طرف (فضاي نمايشنامه بكت) روي صحنه ببرم. بنابراين در شكل بازي و اجرايي به نمايش‌هاي ايراني توجه كرده و شرايط روز و مخاطب را هم در نظر گرفته‌ام. همچنين سعي كرده‌ام نمايش رويكرد طنز داشته باشد. اين نمايش يك اجراي مبتني بر شيوه فاصله‌گذاري است كه در فضاي اكسپرسيونيستي روي صحنه مي‌آيد."



"X.Y.Z" تنها دو بازيگر دارد: بابك عبدالملكيان و نويد جهان‌زاده. طراحي صحنه، لباس، نور و موسيقي را نيز خود كارگردان انجام داده و تنها دستياران وي سروناز نانكلي و نسيم حياتي هستند.



عليشاهي علت موفقيت پايان‌نامه دانشجويي خود و انتخاب آن براي اجرا در جشنواره تئاتر فجر را در اين دانست كه بيشتر كارهاي نمايش از نويسندگي گرفته تا طراحي صحنه توسط خودش انجام شده و همين امر نظر استادن را به اين اثر جلب كرده است.



"X.Y.Z" يكي از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي برتر راه يافته به جشنواره تئاتر فجر از دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران است و امير دژاكام، استاد مشاور اين پايان‌نامه است.