شوراي عالي امنيت ملي بايد نگاه ويژه اي به كلان شهر كرج داشته باشد

فاطمه آجرلو در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در كرج با اعلام اين خبر ادامه داد : مدت هاي طولاني است كه شهرستان كرج به دليل مشكلات خاص جغرافيايي و اجتماعي با معضلات عمده اي از قبيل مهاجرپذيري ، رشد سريع جمعيت و تعدد فرهنگ هاي قومي مواجه است و اين مسائل به افزايش انواع نابساماني هاي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي در اين شهرستان منجر شده است .

وي با تأكيد بر لزوم تغيير تلقي سنتي درباره كلان شهر كرج افزود : در واقع ، كرج امروز يك استان بزرگ با جمعيتي نزديك به يك ميليون و هشتصد هزار نفر است كه مشكلات و معضلات خاص خود را دارد به همين دليل تغيير نگاه سنتي شهرستاني به آن از اهميت خاصي برخوردار است .

آجرلو تصريح كرد : اگر نگاه شوراي عالي امنيت ملي به كلان شهر كرج تغيير نيابد و با دنبال آن امكانات و بودجه متناسب براي اين كلان شهر به تناسب جمعيت و وسعت آن تأمين نشود به زودي شاهد بروز خلأهاي عميق اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و ... در سطح كلان شهر كرج خواهيم بود .

اين نماينده اظهار اميدواري كرد : با عنايت كافي مسئولان كشوري ، شهرستان كرج باز هم مانند گذشته از بسياري جهات در سطح كشور نمونه شود .