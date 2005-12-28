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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۳۴

شوراي عالي امنيت ملي بايد نگاه ويژه اي به كلان شهر كرج داشته باشد

شوراي عالي امنيت ملي بايد نگاه ويژه اي به كلان شهر كرج داشته باشد

نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي گفت : شوراي عالي امنيت ملي بايد نگاه ويژه اي به كلان شهر كرج داشته باشد و در تصميم گيري هاي خود ، مشكلات خاص اين شهرستان را لحاظ كند .

فاطمه آجرلو در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در كرج با اعلام اين خبر ادامه داد : مدت هاي طولاني است كه شهرستان كرج به دليل مشكلات خاص جغرافيايي و اجتماعي با معضلات عمده اي از قبيل مهاجرپذيري ، رشد سريع جمعيت و تعدد فرهنگ هاي قومي مواجه است و اين مسائل به افزايش انواع نابساماني هاي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي در اين شهرستان منجر شده است .

وي با تأكيد بر لزوم تغيير تلقي سنتي درباره كلان شهر كرج افزود : در واقع ، كرج امروز يك استان بزرگ با جمعيتي نزديك به يك ميليون و هشتصد هزار نفر است كه مشكلات و معضلات خاص خود را دارد به همين دليل تغيير نگاه سنتي شهرستاني به آن از اهميت خاصي برخوردار است .

آجرلو تصريح كرد : اگر نگاه شوراي عالي امنيت ملي به كلان شهر كرج تغيير نيابد و با دنبال آن امكانات و بودجه متناسب براي اين كلان شهر به تناسب جمعيت و وسعت آن تأمين نشود به زودي شاهد بروز خلأهاي عميق اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و ... در سطح كلان شهر كرج خواهيم بود .

اين نماينده اظهار اميدواري كرد : با عنايت كافي مسئولان كشوري ، شهرستان كرج باز هم مانند گذشته از بسياري جهات در سطح كشور نمونه شود .

کد مطلب 271181

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