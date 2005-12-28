سايت هاي خبري بايد مسوليت عواقب اخبارشان را بپذيرند/ شناسنامه دار شدن سايت ها آنان را محافظه كار خواهد كرد

امير محبيان در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب اظهار داشت: اطلاع رساني سايت هاي اينترنتي در كشور جدي و تاثير گذار است و طبيعتا مسولان اين سايت ها بايد مسوليت عواقب بعدي اخبارشان را نيز بر عهده بگيرند و شفاف عمل كنند.

وي در عين حال تصريح كرد : يكي از مشكلات طرح شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي آن است كه تمامي سايت هاي خبري كه در خصوص جمهوري اسلامي ايران مطالبي را درج مي كنند، در داخل كشور نيستند.

مدير سايت اينترنتي "دريچه" با بيان اينكه معرفي عوامل پشت پرده سايت هاي خبري باعث خواهد شد كه برخي از سايتها محافظه كارانه عمل كنند، اظهار داشت: اگر معرفي مديران مسول سايت هاي خبري باعث شود كه اين سايت ها خبري مسولانه تر خبر دهند مثبت است ، ولي بايد اين را هم در نظر داشت كه معرفي مديران مسول به منظور دريافت مجوز، آنها را در يك تونل ديوان سالارانه و يك چارت اداري قرار ندهد كه همين امر باعث مي شود، عملا اين سايت ها از كار بي كار شوند.

اين روزنامه نگار و كارشناس مسايل سياسي گفت : تصويب قوانين مختلف در خصوص سايت هاي اينترنتي و زير فشار حقوقي قرار دادن آنان در كشور باعث مي شود كه رسانه ها به سمت غير شفاف سازي بروند كه به ضرر نظام است.