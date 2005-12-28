دوره هاي علوم اسلامي در دانشگاههاي كرج برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه مهر از كرج ، اين دوره ها از سوي حوزه دانشجويي علوم اسلامي شهيد دكتر بهشتي همزمان با 7 استان در كرج آغاز مي شود .

اين دوره ها با هدف پرورش عناصر مستعد و علاقمند به علوم اسلامي دانشگاهها ، تلاش در جهت ارتقاء و استحكام انديشه ديني دانشجويان ، تامين بخشي از نيروهاي فكري و اعتقادي متعهد به منظور صيانت از مرزهاي فكري و فرهنگي نظام اسلامي و زمينه سازي مناسب براي وحدت عملي حوزه و دانشگاه برگزار مي شود.

در دوره هاي علوم اسلامي طي 5 نيمسال تحصيلي دروس صرف و نحو، عربي ،منطق ،فقه عمومي، نظام حقوق زن در اسلام ،فلسفه، كلام قديم "مباني اعتقادي " ، كلام جديد ،آشنايي با علوم قرآن ، تفسير، نهج البلاغه،حديث، جريان شناسي فكري و سياسي انقلاب ، غرب شناسي و فلسفه سياست در اسلام تدريس خواهد شد.

دوره هاي ياد شده به صورت رايگان و حضوري ، بدون تداخل با كلاسهاي دانشگاه برگزار و در هر نيم سال حداكثر 11 واحد ارائه مي شود .