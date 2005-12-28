نشست خبري تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي لغو شد!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، نشست خبري رئيس مركز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان به همراه سرپرست دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني و مشاور حقوقي معاون سلامت وزارت بهداشت كه قرار بود ساعت 8 صبح امروز برگزار شود ، بدون اطلاع قبلي لغو و همين مسئله موجبات دلخوري خبرنگاران را فراهم آورد.

بنابرهمين گزارش ، موضوع نشست خبري امروز تبيين نرخ تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي بود كه طي روزهاي اخير اختلاف نظر مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي را همراه داشته است.

به رغم توافق كميته 5 نفره تعيين تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي ، ولي مسئولان سازمان نظام پزشكي معتقدند اين تعرفه ها مي بايست قبل از اعلام ، به تصويب هيات وزيران مي رسيد.

در حالي كه معاون سلامت وزارت بهداشت معتقد است حضور وزراي بهداشت و رفاه به همراه روساي سازمان مديريت و كميسيون بهداشت و درمان مجلس و همچنين رئيس سازمان نظام پزشكي در كميته مذكور ، موضوع تصويب تعرفه ها در هيات وزيران را منتفي مي كند.