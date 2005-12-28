به گزارش گروه فرهنگ و ادب "مهر" ، كلاس‌هاي آموزش زبان فارسي ويژه اتباع خارجي با حمايت سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و با هدف نشر و گسترش زبان و ادبيات فارسي و نيز تسهيل در ارتباطات كاري شهروندان خارجي در امور كاري برپا شده و تاكنون يك دوره را پشت سر گذاشته است. اين كلاس‌ها از سطح مبتدي تا پيشرفته طراحي شده و 14ژانويه سال 2006 دوره جديد آن آغاز مي‌شود.

نمايندگاني از كشورهاي روسيه سفيد، آلمان، چين، سوئد، هند، هلند، انگليس، فرانسه، ايتاليا، پورتوريكو، تركيه، مكزيك، مالي و ... در اين كلاس‌ها شركت كردند.