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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۱۲

آموزش زبان فارسي به خارجي‌ها در فرهنگسراي ملل

حدود 60 نفر از نمايندگان سياسي، فرهنگي و تجاري 28 كشور خارجي در كلاس‌هاي آموزش زبان فارسي فرهنگسراي ملل شركت كردند.

به گزارش گروه فرهنگ و ادب "مهر" ، كلاس‌هاي آموزش زبان فارسي ويژه اتباع خارجي با حمايت سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و با هدف نشر و گسترش زبان و ادبيات فارسي و نيز تسهيل در ارتباطات كاري شهروندان خارجي در امور كاري برپا شده و تاكنون يك دوره را پشت سر گذاشته است. اين كلاس‌ها از سطح مبتدي تا پيشرفته طراحي شده و 14ژانويه سال 2006 دوره جديد آن آغاز مي‌شود.

نمايندگاني از كشورهاي روسيه سفيد، آلمان، چين، سوئد، هند، هلند، انگليس، فرانسه، ايتاليا، پورتوريكو، تركيه، مكزيك، مالي و ... در اين كلاس‌ها شركت كردند.

کد مطلب 271192

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