سود سهام شركت هاي دولتي 309 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، درآمد دولت از محل سود سهام شركت هاي دولتي در هشت ماهه اول امسال به 9 هزار و 118 ميليارد ريال رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته - 2 هزار و 231 ميليارد ريال - 309 درصد افزايش يافته است.

همچنين بر طبق رقم مصوب بودجه اي، دولت قرار بوده در هشت ماهه اول امسال از محل سود سهام شركت هاي دولتي 6 هزار و 658 ميليارد ريال بدست آورد كه در اين مدت 9 هزار و 118 ميليارد ريال درآمد داشته است.

از اين رو ، ميزان سود سهام شركت هاي دولتي در هشت ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي 137 درصد تحقق نشان مي دهد.

اين گزارش مي افزايد: درآمدهاي حاصل شده دولت از اجاره نيز در هشت ماهه اول امسال به 28 ميليارد ريال رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است.

براساس اين گزارش، دولت در هشت ماهه اول امسال از شفاف سازي قيمت هاي انرژي نيز 127 هزار و 144 ميليارد ريال در آمد داشته است. اين نوع درآمد بودجه اي به صورت جمعي - خرجي است.

در همين حال، در هشت ماهه اول امسال درآمد حاصل از بهره وام هاي دولت نيم ميليارد ريال بوده است.