فيلم سينمايي" تارا" با موضوع زنان و جنگ كليد مي خورد

يكي از عوامل ساخت اين اثر به خبر نگار سينمايي خبرگزاري مهر گفت: اين فيلم كه در مرحله پيش توليد قراردارد به احتمال زياد تير ماه امسال كليد خواهد خورد.

وي افزود: تمامي بازيگران اين فيلم زن هستند وسهيلي ، اين فيلم را كه نخستين اثر زنانه در خصوص جنگ است با هدف معرفي ابعاد حضوري زنان مقاوم كشور در برابر تهاجم دشمن به تصوير خواهد كشيد.

وي گفت : فيلم سينمايي تارا سعي مي كند جنبه هاي مثبت زنان را در فعاليت هاي مختلف اجتماعي براي نسل جوان به شكلي هنري به تصوير در بياورد.

سعيد سهيلي فيلم "غوغا" را در نوبت اكران دارد.