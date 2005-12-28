عملكرد قرآني استانهاي كشور ارزيابي مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" بررسي كم و كيف، بررسي چگونگي اجراي طرحها و دستورالعملهاي سازمان، آشنايي هر چه بيشتر با مشكلات و موانع فعاليتي و همچنين ارائه راهكارهاي اجرايي براي رفع اين مشكلات، از جمله اهداف فعاليتهاي سازمان دارالقرآن در راستاي ارزيابي عملكرد قرآني استانهاي كشور اعلام شده است .

اين سازمان با اعزام هيئتهاي كارشناسي به استانهاي مختلف، شرايطي را ايجاد مي كند تا نحوه فعاليت، دستاوردها، مشكلات و موانع كاري نهادهاي قرآني كشور به درستي شناسايي و پس از بررسي آنها، راهكارهاي كارشناسي و اجرايي به منظور رفع آنها ارائه شود .

اين اقدام سازمان دارالقرآن الكريم با هدف ارتقاء فعاليتهاي قرآني كشور و تأثيرگذاري مطلوب و سازنده بر مخاطبان اين حوزه انجام مي شود .

تاكنون عملكرد قرآني استانهاي خوزستان، كهكيلويه و بويراحمد، گيلان، مازندران، بوشهر، قزوين، آذربايجان شرقي، ايلام، كرمانشاه، قم، زنجان، همدان، يزد، خراسان رضوي، خراسان شمالي و فارس مورد ارزيابي و بررسي سازمان دارالقرآن الكريم قرار گرفته است .