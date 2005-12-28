معنويت اسلام از طريق تصوف گسترش يافته است// تمام جريانهاي فكري در ايران از تصوف تأثير گرفته اند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در نشست بررسي كتاب "ميراث تصوف" اثر دكتر لئونارد لويزن كه عصر ديروز در محل كتاب ماه ادبيات و فلسفه برگزار شد، دكتر شهرام پازوكي، استاد فسلفه و عرفان مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، گفت : اين كتاب حاصل سه كنفراس بين المللي در آمريكا و انگلستان است. كساني كه اين كنفرانسها را برگزار كرده بودند يك نوع نگرش به اسلام و تصوف شناسي داشتند. يعني اغلب آنها اهل تصوف به معناي عامل به تصوف هستند.

وي افزود: اين افراد تنها تحقيقات صرف دانشگاهي ارائه نكردند بلكه يك نوع همدلي و همزباني با تصوف داشتند. در برخي از مقالات كاملا اين شيوه مشخص است. البته جا دارد كه اين نوع نگرش در خود ايران هم مطرح شود و تصوف نه به معناي يك موضوع تحقيقات ادبي چنانكه در دانشكده هاي ادبيات ما است، بلكه به عنوان منابعي براي منشاء تفكر مورد توجه قرار گيرند .

دكتر پازوكي با اشاره به تاريخ تصوف شناسي در غرب گفت : تصوف شناسي حدود دويست سال است كه در غرب آغاز شده و اصيل ترين نوع تصوف شناسي مربوط به فيلسوفان رمانتيك در آلمان مانند گوته و شلينگ است. تصوف شناسي اين افراد بيشتر جنبه ذوق شاعرانه دارد و شايد تصوف شناسي اين افراد همدلانه تر از محققان بعدي انگليسي ها و فرانسوي ها است. اين افراد راه را براي شناسايي اسلام صوفيانه باز نمودند.

وي در مورد عنوان كتاب "ميراث تصوف" اظهار داشت: اين كتاب در حقيقت ميراث تصوف ايراني است. يعني تفسيري كه ايرانيان از اسلام كردند كه حقيقت اين اسلام در تصوف بيان شده است. برخي از مستشرقان فكر مي كنند تصوف را ايراني ها ساختند. مسئله بر سر اين است كه ايراني ها يك درك خاصي از اسلام يافتند. اين درك به نظر من در تصوف و تشيع ظاهر شده است، تشيع هم نه به معناي فقهي و كلامي بلكه به همان معنايي كه در تصوف مي دانيم.

دكتر پازوكي در ادامه سخنان خود به اين مورد از كتاب اشاره كرد كه اي كاش كتاب از دوره صفويه به بعد آغاز مي شد و گفت : من به لويزن گفته بودم كه خوب بود از صفويه به بعد اين كتاب شروع شده بود. براي اينكه تازه ماجرا از آنجا شروع مي شود. تا زمان صفويه تصوف در خانه خودش است و صاحبخانه هم از آن استقبال مي كند.