قطعه سازان تا پايان سال فرصت دارند توان خود را براي توليد موتور ملي افزايش دهند

مجتبي شيوا پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: يكي از اهداف توسعه اي توليد موتورملي در ايران اين است كه قسمت هاي قابل توجهي از قطعات موتوردر داخل توليد شود.

وي افزود: درحال حاضرتنها تعداد كمي از قطعه سازان در توليد قطعات موتورملي مشاركت دارند اما تا آخر امسال بسياري از قطعه سازان توان توليد اين قطعات را خواهند داشت.

مديرعامل ساپكو تصريح كرد: قطعه سازان داخلي در چند سال اخيررشد قابل توجهي در توليد قطعات خودرو و متعلقات آن داشته اند و دربسياري از زمينه ها با همكاران خارجي خود در توليد قطعات در سطح جهاني مشاركت دارند كه اين همكاري ها نشان از رشد صنعت قطعه سازي دارد.

وي درباره مزاياي توليد قطعات در ايران خاطرنشان كرد: توليد قطعات موتورملي موجب افزايش ارتقاي دانش فني و طراحي قطعه سازان داخلي خواهد شد.

شيواپورافزود: قطعه سازان علاقه مند تنها تا آخر امسال مهلت دارند تا توان خود را براي توليد قطعات اين موتوراز نظر سرمايه گذاري و فناوري و تكنولوژي توليد افزايش دهند.