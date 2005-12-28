بيشتر برندگان جوايز ادبي از بين " زنان " هستند





شهلا لاهيجي از اعضاي هيات دبيران مجمع صنفي فرهنگي زنان ناشر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود: ما مطلقا به سالار بودن هيچ جنسي قايل نيستم و تفاوت و اختلاف ميان زن ومرد بر اثر ساختار اجتماعي ما ايجاد شده كه نتايج مضري را به دنبال دارد.

وي خاطرنشان كرد: آنچه در سينما و تلويزيون از زن به نمايش گذاشته مي شود الگوهايي غير واقعي و نماد قشري محدود است.

لاهيجي ضعف سينماي ايران در معرفي چهره زن را ادامه دوران قبل از انقلاب دانست و تصريح كرد : در زمان پيش از انقلاب اسلامي زن به صورت موجودي حقير و پست در مراكز فساد جلوه گر شد . وي اضافه كرد : در دوران جنگ تحميلي ، زنان با شجاعت خانواده را اداره مي كردند و بار مشكلات را به تنهايي به دوش مي كشيدند ولي آن چنان كه بايد ، به آنها در سينما پرداخته نشد.

اين ناشر و نويسنده ، وضعيت ادبيات را از اين حيث بهتر از سينما دانست و تصريح كرد : درحال حاضر اكثر برندگان جوايز ادبي كشور را زنان تشكيل مي دهند. و ادبيات امروز ما تجلي ادبيات قرن 18 اروپاست .

به گفته لاهيجي ، وضعيت فعلي ادبيات ما باعث نگرش واقعي تر درجهان به زنان ايراني مي شود .