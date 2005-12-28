دست عموسام از ايران كوتاه ماند// دايي پدر تيم ملي ايران است//حسين كعبي،مارادونايي درلباس مبدل

تيم ملي ايران درحال حاضر به صورت غيرواقعي در رده نوزدهم جدول رده بندي فيفا قراردارد با اين حال بسياري معتقدند اين مقتدرترين تيم تاريخ فوتبال ايران است.علي دايي گلزن صاحبنام فوتبال ايران به حساب مي آيد. او سابقه حضوردرتيم بايرن مونيخ را دركارنامه دارد هرچند كه به همراه اين تيم از قهرماني درليگ قهرمانان بازماند.5 هم تيمي حال حاضر دايي در تيم ملي ايران در فوتبال آلمان حضوردارند. كشوري كه سال آينده ميزبان رقابت هاي جام جهاني است.2

تن از اين بازيكنان در تيم هاي خود بازيكنان ثابت به شمار مي آيند و در2 تيم مطرح بوندس ليگا شاغل هستند.علي كريمي از زمان پيوستن به بايرن درنقش يك بازيساز عملكرد بسيار خوبي داشته و مهدي مهدوي كيا نيزبه تيم هامبورگ كمك كرده تا به عنوان يك تيم مدعي قهرماني در تعقيب بايرن باشد. وحيدهاشميان بازيكن تيم هانوفر كه به مدت 3 سال ازحضور درتيم ملي ايران دوربود اززمان بازگشت به اين تيم درماه مارس گذشته عملكرد بسيار تاثيرگذاري را ازخود به نمايش گذاشته است. ايران در اين رقابت ها همچنين محرم نويد كيا از بوخوم و فريدون زندي از كايزرسلاترن را به خدمت دارد.



بازيكن تماشايي ايران: علي دايي 36 ساله با قامتي چهارشانه كه درنقش يك پدردرتيم ملي ايران انجام وظيفه مي كند همانند اريك كانتونا با بازيكنان تيم درطول بازي به صحبت مي پردازد . او كه درامر پاس دادن تخصص دارد با 107 گل داراي ركورد بين المللي است و دررقابت هاي مقدماتي جام جهاني نيز با 9 گل به عنوان برترين گلزن اين رقابت ها در ميان تيم هاي آسيايي دست پيدا كرد.



مربي: برانكو ايوانكوويچ درتيم ملي ايران تحت فشارقرار دارد. چمدان هاي اين مربي كروات همواره بايد بسته بوده و او آماده رفتن از فوتبال ايران باشد. با اين حال حضورتيم ملي ايران دررقابت هاي جام جهاني باعث شد كه برميزان محبوبيت اين مربي در ايران افزوده شود.



مارادونايي در لباس مبدل: حسين كعبي كه دردفاع راست تيم ملي ايران بازي مي كند دربازي مقابل ژاپن كه درماه اوت برگزارشد با مشت توپ را از دروازه بيرون كشيد هرچند كه داورآن توپ را گل اعلام كرد. كعبي به داوربازي اعتراض كرد و گفت كه توپ ازخط نگذشته است.او به مقامات مسابقه اصراركرد كه صحنه را مجددا ازاسكوربورد ورزشگاه به نظاره بنشينند.



تيم برآشفته (1): اسكاتلند. كني دالگليش و همراهانش درجام جهاني 1978 در بازي مقابل ايران با نتيجه تساوي يك بر يك متوقف شدند.



تيم برآشفته (2): ايالات متحده آمريكا. عموسام هنوزاز شكست 2 بريك مقابل مخالف سياسي خود در جام جهاني 1998 شرمسار است.



مشت هاي سرگرم كننده: خوزه لوييزچيلاورت ازتيم پاراگوئه خداحافظي كرده است . اما ابراهيم ميرزاپورجاي خالي عجيب و غريب ترين دروازه بان جهان را پرمي كند. او درحالي كه براحتي مي تواند توپ ها را دراختياربگيرد آنها را مشت مي كند. درحقيقت اوكه دوست دارد توپ ها را با ضربات مشت دفع كند دربازي مقابل ژاپن يحيي گل محمدي هم تيمي خود را با يك ضربه مشت كه به سرش نواخت برروي زمين انداخت.



بازي با تيم ملي انگلستان :هرگزاتفاق نيفتاده است.



حضوردرليگ برتر انگلستان: كريم باقري تنها بازيكن ايراني است كه توانسته دريك تيم ليگ برتري به بازي بپردازد. او 5 سال قبل به مدت 18 دقيقه براي تيم چارلتون اتلتيك به ميدان رفت كاري كه هيچ كدام از هم تيمي هاي او تا به حال موفق به انجام آن نشده اند.



آمار: ايران امسال ازحيث حضورتماشاگر در ورزشگاه ركوردداراست. ورزشگاه آزادي دررقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2006 در ديدار 2 تيم ايران و ژاپن ميزبان 110 هزار تماشاگر بود.



حضور در جام هاي جهاني گذشته: 1930تا 1970: ايران در رقابت ها شركت نكرد. 1974: تيم ملي ايران از صعود به اين رقابت ها بازماند.1978: به جام جهاني صعود كرد اما در مرحله اول كنار رفت.1982: ايران شركت نكرد.1986: تيم ملي ايران براي اينكه حاضر نشد در زمين بيطرف بازي كند از رقابت ها كنار گذاشته شد.1990 و 1994 : ايران صعود نكرد. 1998: حضور در جام جهاني در دور اول. 2002: ايران از صعود بازماند.



حريفان در جام جهاني 2006: پرتغال، مكزيك و آنگولا



پيش بيني: ايران ازدوراول حذف مي شود.

