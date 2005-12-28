مسئولان آموزش و پرورش تمايلي ندارند نشريات ديگر كودك و نوجوان به مدارس راه يابد





اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : با توجه به جايگاهي كه تلويزيون و ديگر رسانه ها دارند و بازيهاي الكترونيكي و سرگرمي هاي مختلفي كه در خانواده ها نفوذ كرده است توجه به نشريات كودك و نوجوان كمتر شده به خصوص در شهرهاي بزرگ و خانواده هاي نسبتا مرفه معمولا كمتر جايي براي نشريات كودك ونوجوان وجود دارد .

محمد رضا اصلاني خاطرنشان كرد : درشهرستانها و در خانواده هايي كه اين امكانات جديد كمتر است نشريات كودك و نوجوان چنان كه شايسته است توزيع خوبي نداشته اما مطمئنا مخاطبان خود را دارد . نشريات كودك و نوجوان با شمارگان پايين چاپ مي شود و درهمان محدوده مركز چاپش نيز توزيع مي شود و در شهرستانها با يك سهميه بسياراندكي توزيع خواهد شد اما اگر تعلقات قلبي بچه ها و مخاطبان رابسنجيم آنها علاقه زيادي به نشريات نوشتاري دارند و دوست دارند مجله خاص خودشان را داشته باشند و ماه به ماه يا هفتگي و روزانه مجله خودشان راببينند و بخوانند و با آن در تماس باشند و چون توزيع مناسبي وجود ندارد امكان دسترسي به اين مجلات نيست و چنانچه در حاشيه مي نشينيم و مي گوييم كه مخاطبيني وجود ندارد يا اينكه علاقه كم است از نظر من اشتباه مي باشد .

محمد رضا اصلاني به مهر ، ياد آور شد : اين امر به صورت اصل پذيرفته شده كه مسئولان آموزش و پرورش تمايلي ندارند كه نشريات كودك و نوجوان كه بيش از 40 عنوان است در مدارس به دست دانش آموزان و نوآموزان برسند و اين مسئله اي است كه مسئولان آموزش و پرورش هم آن را انكار نمي كنند . عملا فكر مي كنم كه به جز نشريات رشد تمايلي نيست كه نشريات ديگر بين مدارس توزيع شود .

اين نويسنده درخصوص اداره شدن نشريات توسط شاعران و نويسندگان گفت : شاعر بودن و نويسنده بودن يك بحث جدا و ناشر بودن و سردبير بودن و روزنامه نگار بودن و نشريه اي را سرپرستي كردن هم بحث جداي ديگري است يعني الزاما يك شاعر و نويسنده و تصويرگر و يا يك هنرمند ديگر در حيطه كودك و نوجوان نمي تواند ناشر خوبي باشد و گرداننده خوبي براي نشريه محسوب شود .

اگركيهان بچه ها را ورق بزنيم از شماره 20 سال پيش تا به اين طرف مرتب نويسندگان مختلف گمنام و نام آشنا آمدند و رفته اند و اين روند تا كنون ادامه داشته است و هيچ وقت نشريه منحصر به نويسندگان خاص نبوده است

وي ادامه داد : ما نشرياتي داريم كه از نظر من نشريات مرده هستند يعني نشريه است با امكانات زياد دولتي يا غير دولتي با نويسندگان محدود كه مشغول به كار هستند و اينان از اولين شماره و تا آخرين شماره سال در آن نشريه كار مي كنند ، نشريات ديگر پويا و زنده هستند مانند كيهان بچه ها . اگر اين مجله را ورق بزنيم از شماره 20 سال پيش تا به اين طرف مرتب نويسندگان مختلف گمنام و نام آشنا آمدند و رفته اند و اين روند تا كنون ادامه داشته است و هيچ وقت نشريه منحصر به نويسندگان خاص نبوده است .

اين نويسنده تصريح كرد : شاعران و نويسندگاني كه سردبير نشريه اي هستند اگر شم و هنر خدادادي در اين زمينه را داشته باشند مي توانند آن نشريه را خوب اداره كند ، امروزه ما نويسندگاني را داريم كه نشريه اي را اداره مي كنند و موفق هم هستند مانند امير حسين فردي كه كيهان بچه ها را اداره مي كنند و نويسندگان و شاعراني را نيز داريم كه يك نشريه را با تمام مشكلاتي كه وجود دارد اداره مي كند و اين نشريه ميداني براي فعاليت كساني مي شود كه در اين زمينه قلم مي زنند مانند مجله باران و سروش كودك و نوجوان .

محمد رضا اصلاني در پايان گفت و گو با مهر، گفت : بعضي از نشريات فقط ميدان فعاليت بعضي از افراد خاص هستند مطمئنا اگر سردبير آن نشريه يا هيئت تحريريه از درك بالايي برخوردارباشند و مديريتي داشته با برنامه ريزي درست داشته باشند نمي گذارند كه نشريه انحصاري عمل كند و روندي را در پيش مي گيرند كه جاذبه اي براي نويسندگان و شعراي مختلف گمنام و نام آشنا و استعدادهاي نو و با تجربه به وجود آيد .