وعده افزايش حقوق معلمان بازنشسته در حد حرف است

عليرضا هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" ، در خصوص نتايج اعتصاب ها و اعتراضات اخير فرهنگيان بازنشسته خاطر نشان ساخت : اين افراد از اينكه شامل طرح ارتقاي شغلي نشده اند ابراز نارضايتي كرده اند.

وي تصريح كرد: تنها پاسخي كه معترضان به دست آوردند پيش بيني و احتمال شامل شدن آنها در طرح ارتقاي سطح شغلي بود.

دبيركل سازمان معلمان ايران يادآور شد: اين طرح توسط آموزش و پرورش مطرح شده و در حد قول است و هنوز به قطعيت نرسيده اما چنانچه مسئولان در سرفصل بودجه سال آينده خود اين موضوع را در نظر بگيرند و به وعده هاي خود عمل كنند، حقوق فرهنگيان از30 تا80 هزار تومان افزايش خواهد يافت.

هاشمي در زمينه شرايط معلمان براي دريافت اضافه حقوق ، گفت: سابقه خدمت ، مدرك تحصيلي ، تاليفات و مقالات منتشر شده آنان در رسانه ها و... از جمله مواردي است كه در ميزان افزايش حقوق آنها تاثيرگذار خواهد بود.