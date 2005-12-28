بودجه زنان سرپرست خانوار بهزيستي حداقل بايد 50 درصد افزايش يابد

پرويز زارعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به بودجه سال 85 سازمان بهزيستي اشاره كرد و افزود: اعتبارات بخش امور زنان و خانواده بهزيستي امسال بيش از 80 ميليارد تومان بود كه با توجه به برنامه ها و طرحهاي سازمان و همچنين مشكلات و كمبود هاي زنان سرپرست خانوار ، اين اعتبار بايد افزايش چشمگيري داشته باشد.

وي خاطر نشان كرد: سازمان براي افزايش بودجه بخش زنان پيشنهاد 100 درصد افزايش را داشته و چنانچه اين امر به طور كامل اختصاص پيدا نكند ، حداقل بايد 50 درصد افزايش يابد تا بتوانيم كمي از مشكلات خانواده هاي زن سرپرست در زمينه هاي مستمري، مسكن، اشتغال و... را كاهش دهيم.

معاون دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي به اقدامات انجام شده در مورد زنان سرپرست خانوار اشاره و تاكيد كرد: امسال توانستيم در 4 استان محروم خراسان جنوبي ، سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و كرمان ، اعتبار جداگانه اي در حدود 6 ميليارد تومان براي توانمند سازي زنان سرپرست خانوار در نظر بگيريم.

زارعي گفت: اين اعتبار براي كمك به تامين مسكن ، ارتقاء وضعيت تغذيه خانواده ها ، تقويت گروههاي هميار زنان سرپرست خانوار و همچنين تقويت موسسات غير دولتي اختصاص يافته است.