اوپك بايد سقف توليد خود را در اجلاس آينده كاهش دهد

محمد علي خطيبي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره وضعيت كنوني بازار و روند نزولي قيمت هاي نفت گفت : سير نزولي قيمت ها درحال حاضر به دليل مازاد عرضه نفت در بازار و افزايش سطح ذخيره سازي كشورهاي مصرف كننده نفت است .

وي گفت : اگر وضع كنوني در توليد اوپك به همين منوال ادامه يافته در ربع دوم و سوم سال حتما شاهد كاهش قابل توجه قيمت ها در بازار خواهيم بود .

وي تصريح كرد : برهمين اساس تاكيد شده است كه اوپك در اجلاس اواخر ماه ژانويه نسبت به كاهش توليدات خود اقدام كند كه پيشنهاد كاهش يك ميليون بشكه نفت از سوي ايران به اوپك نيز نمادي از آينده نگري ايران است .

وي تصريح كرد : اگرچه اوپك در اجلاس اخير خود در اوپك عرضه دوميليون بشكه نفت مازاد را به بازار از ميان برداشت اما گام بعدي اين سازمان متعادل شدن عرضه با تقاضا در بازار است .

وي گفت : اگر اوپك نسبت به تعديل توليدات خود اقدام كند قيمت نفت در همين سطح باقي خواهد ماند در غير اين صورت در ربع دوم سال قيمت ها ضعيف تر خواهد شد .

وي با اشاره به قيمت كنوني نفت گفت : در روزگذشته نفت WTI هر بشكه 57 دلار معامله شد درحال كه اين نقت اخيرا 60 دلار در هر بشكه دادوستد مي شد .

وي اضافه كرد : اين درحالي است كه در فصل زمستان واقع شده ايم و تقاضا براي نفت بايد زياد بوده و رشد قيمت ها را شاهد باشيشم .

وي درباره ذخيره سازي كشور آمريكا گفت : ميزان ذخيره سازي اين كشور در دسامبر يك ميليارد و 4 ميليون بشكه بوده است كه اين رقم در ماه سپتامبر به يك ميليارد و 26 ميليون بشكه افزايش يافته است .

وي گفت : بدين ترتيب آمار نشان مي دهد كه ميزان ذخيره سازي آمريكا از10 شهريورماه تا دي ماه درهمين تاريخ 22 ميليون بشكه افزايش يافته است كه نسبت به سال گذشته 983 ميليون بشكه افزايش يافته است .

وي تصريح كرد : سطح ذخاير استراتژيك نيز به همين منوال در اروپا و آمريكا رشد داشته است كه اين امر از عوامل مهم در كاهش قيمت نفت دارد .