مهلت ثبت نام آزمون سراسري 85 تا 10 دي تمديد شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، داوطلباني كه بنا به دلايلي موفق به ثبت نام در آزمون سراسري سال 85 نشده اند مي توانند از ساعت 8 صبح روزهاي پنجشنبه ، جمعه و شنبه 8، 9 و 10 ديماه منحصرا در باجه اصلي مركز هر شهرستان نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

همچنين داوطلبان تهراني نيز مي توانند در روزهاي اعلام شده جهت دريافت و ارسال مدارك ثبت نام به يكي ازمناطق پستي 13 ، 14 ، 15 ، 16، 18 و 19 مراجعه كنند.

بر اساس اين گزارش ، ثبت نام الكترونيكي از طريق پايگاه الكترونيكي سازمان سنجش نيز به نشاني www.sanjesh.org تا روز جمعه 30 ديماه امكانپذير است.