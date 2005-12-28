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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۱۹

مهلت ثبت نام آزمون سراسري 85 تا 10 دي تمديد شد

مهلت ثبت نام آزمون سراسري 85 تا 10 دي تمديد شد

ثبت نام آزمون سراسري سال 85 تا پايان وقت اداري روز شنبه 10 ديماه تمديد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، داوطلباني كه بنا به دلايلي موفق به ثبت نام در آزمون سراسري سال 85 نشده اند مي توانند از ساعت 8 صبح روزهاي پنجشنبه ، جمعه و شنبه 8، 9 و 10 ديماه منحصرا در باجه  اصلي مركز هر شهرستان نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

همچنين داوطلبان تهراني نيز مي توانند در روزهاي اعلام شده جهت دريافت و ارسال مدارك ثبت نام به يكي ازمناطق پستي 13 ، 14 ، 15 ، 16، 18 و 19 مراجعه كنند.

بر اساس اين گزارش ، ثبت نام الكترونيكي از طريق پايگاه الكترونيكي سازمان سنجش نيز به نشاني www.sanjesh.org تا روز جمعه 30 ديماه امكانپذير است.

کد مطلب 271232

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