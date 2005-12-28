فدراسيون درقبال هيچ اتفاقي پاسخگو نيست// فهرست 50 نفره قوي ترين مردان ايران را به صداوسيما ارائه مي كنيم

ناصرپورعليفرد درگفت و گو با خبرنگار " مهر" با بيان اين مطلب تصريح كرد: انجمن قوي ترين مردان ايران براي برگزاري اين رقابت ها بارها به فدراسيون پرورش اندام مراجعه كرد تا اجازه برگزاري اين مسابقات ازجانب ما صادر شود اما فدراسيون پرورش اندام هرگزبا اين درخواست موافقت نكرده است. ما ازجانب سازمان تربيت بدني به عنوان يك فدراسيون ورزشي مشغول به انجام وظيفه هستيم و تنها مسووليت مسابقاتي را برعهده مي گيريم كه زيرنظرخودمان انجام شود.



وي درادامه تصريح كرد: چندماه قبل دركرمانشاه مسابقاتي تحت عنوان قوي ترين مردان ايران برگزارشد ويك شركت كننده به دليل استفاده بي رويه ازمواد نيروزا جان خود را از دست داد و ما هيچ مسووليتي را برگردن نگرفتيم. چنانچه به هنگام برگزاري اين مسابقات حادثه اي روي دهد فدراسيون جوابگو نيست چراكه ما پروانه اي براي برگزاري اين رقابت ها صادر نكرده ايم.

پورعليفرد درپايان اظهار داشت: فدراسيون پرورش اندام طي روزهاي 27 الي 29 دي ماه مسابقات قوي ترين مردان ايران را برگزارمي كند و پس ازآن فهرستي 50 نفره ازبرترين ورزشكاران را به صداوسيما ارائه مي كنيم تا دربرنامه اي تحت عنوان مردان آهنين شركت كنند.