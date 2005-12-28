برگزيدگان جشنواره سوادآموزي معرفي شدند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي جشنواره فيلم كوتاه سوادآموزي، هيأت داوران جشنواره متشكل از سركار خانم پوران درخشنده و آقايان مجتبي راعي، احمد طالبي‌نژاد، محمود گبرلو و حافظ سيفي‌نژاد پس از بررسي 39 فيلم كوتاه راهيافته به بخش مسابقه، آثار برگزيده جشنواره را به شرح ذيل معرفي نمودند:

بخش نماهنگ

- تنديس جشنواره، لوح افتخار و سه سكه بهار آزادي به آقاي محمود زنده‌نام براي نماهنگ "سپيد و سياه"

- تنديس جشنواره، لوح افتخار و 5 سكه بهار آزادي به عنوان بهترين نماهنگ به آقاي هاشم عليايي مقدم براي نماهنگ "باور"

بخش پويانمايي

- تنديس جشنواره، لوح افتخار و سه سكه بهار آزادي به خانم فهيمه نيكومنظر براي فيلم پويانمايي "دختر قالي"

- تنديس جشنواره، لوح افتخار و 10سكه بهار آزادي به عنوان بهترين فيلم پويانمايي به آقاي اميرعباس حسيني براي فيلم پويانمايي "اشاره و نشانه"

بخش مستند

- تنديس جشنواره، لوح افتخار و دو سكه بهار آزادي به آقاي هوشنگ ميرزايي كارگردان فيلم مستند "من عبدالوهاب اسماعيل‌پور هستم"

- لوح تقدير و يك سكه بهار آزادي به آقاي عبدالوهاب اسماعيل‌پور براي حضور در فيلم مذكور

- تنديس جشنواره، لوح افتخار و ده سكه بهار آزادي به عنوان بهترين فيلم مستند به آقاي فرزاد يحيوي رحيمي براي فيلم مستند "فرصت دوم"

بخش داستاني

- تنديس جشنواره، لوح افتخار و سه سكه بهار آزادي به آقاي مهدي محمودي بدرآباد براي فيلم داستاني "بلندگو"

- تنديس جشنواره، لوح افتخار و ده سكه بهار آزادي به عنوان بهترين فيلم داستاني به آقاي ابراهيم رجبيان براي فيلم داستاني "برداشت دوم"

ضمنا هيئت داوران به خاطر بازي روان و تاثيرگذار در ارايه الگوي موفق از يك آموزشيار نمونه، تنديس جشنواره، لوح تقدير و سه سكه بهار آزادي را به خانم نجمه عامل بردبار بازيگر فيلم "برداشت دوم" اهدا مي‌نمايد.