نحوه دريافت بودجه براي ورزش را متحول مي كنيم/ بايد باتمام توان كارهاي نيمه تمام در بم را به سرانجام برسانيم

به گزارش خبرگزاري " مهر" ، مهندس علي آبادي درجمع روساي هياتهاي ورزشي بم با بيان اين مطلب افزود: آنچه امروز در قالب بند پ تبصره 16 قانون بودجه 84 و بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه براي ورزش درنظر گرفته شده است ، تقريبا غيرقابل وصول است و به همين علت بايد براي اداره ورزش و نيزساخت و تكميل زيرساختهاي ورزش كشور، رديفي خاص دربودجه براي ورزش مشخص شود و ما تلاش خواهيم كرد دفاع خوبي ازبودجه ورزش انجام دهيم .

معاون رييس جمهورافزود: خوشبختانه با تلاشهاي فراواني كه درچند ماه گذشته انجام داديم، تاكنون درتنظيم بودجه سال آينده اين امراتفاق افتاده و اميدواريم تا تصويب نهايي بودجه 85 اين وضع حفظ شود تا بتوانيم سال آينده شاهد تحولات بزرگي در ورزش باشيم .

رييس سازمان تربيت بدني همچنين درباره بم گفت: آنچه دربم و شهرهاي تابعه آن دنبال مي كنيم اين است كه ظرفيت فضاهاي ورزشي دراين شهرستان را به 2 برابرفضاهاي ورزشي قبل از زلزله افزايش دهيم .

وي كارهاي انجام شده درساخت تجهيزات ورزشي بم را خوب ارزيابي و تصريح كرد: بايد با همه توان كارهاي نيمه تمام در بم و را به سرانجام برسانيم به همين علت در بودجه سال آينده بودجه بسيار خوبي را براي بم وشهرهاي آن اختصاص مي دهيم .

مهندس علي آبادي گفت: اعتبارات لازم براي سالن نيمه كاره آزادي بم را اختصاص مي دهيم تا همين امسال يا درابتداي سال آينده افتتاح شود.

وي تاكيد كرد: همچنين زمين فوتبال يا چمن مصنوعي كه كميته ملي المپيك بايد بسازد را پيگيري مي كنم تا همين امسال كامل شود. ضمن اينكه درحاشيه آن نيزسال آينده 2 سالن براي بانون خواهيم ساخت.

وي همچنين در پاسخ به درخواست مسئولان ورزشي بم براي حل مشكلات تيمهاي ورزشي اين شهرقول داد امسال مبلغي به بم اختصاص يابد.