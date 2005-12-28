نحوه دريافت بودجه براي ورزش را متحول مي كنيم/ بايد باتمام توان كارهاي نيمه تمام در بم را به سرانجام برسانيم

معاون رييس جمهورافزود: خوشبختانه با تلاشهاي فراواني كه درچند ماه گذشته انجام داديم، تاكنون درتنظيم بودجه سال آينده اين امراتفاق افتاده و اميدواريم تا تصويب نهايي بودجه 85 اين وضع حفظ شود تا بتوانيم سال آينده شاهد تحولات بزرگي در ورزش باشيم .
رييس سازمان تربيت بدني همچنين درباره بم گفت: آنچه دربم و شهرهاي تابعه آن دنبال مي كنيم اين است كه ظرفيت فضاهاي ورزشي دراين شهرستان را به 2 برابرفضاهاي ورزشي قبل از زلزله افزايش دهيم .
وي كارهاي انجام شده درساخت تجهيزات ورزشي بم را خوب ارزيابي و تصريح كرد: بايد با همه توان كارهاي نيمه تمام در بم و را به سرانجام برسانيم به همين علت در بودجه سال آينده بودجه بسيار خوبي را براي بم وشهرهاي آن اختصاص مي دهيم .
مهندس علي آبادي گفت: اعتبارات لازم براي سالن نيمه كاره آزادي بم را اختصاص مي دهيم تا همين امسال يا درابتداي سال آينده افتتاح شود.
وي تاكيد كرد: همچنين زمين فوتبال يا چمن مصنوعي كه كميته ملي المپيك بايد بسازد را پيگيري مي كنم تا همين امسال كامل شود. ضمن اينكه درحاشيه آن نيزسال آينده 2 سالن براي بانون خواهيم ساخت.
وي همچنين در پاسخ به درخواست مسئولان ورزشي بم براي حل مشكلات تيمهاي ورزشي اين شهرقول داد امسال مبلغي به بم اختصاص يابد.
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