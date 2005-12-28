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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۰۲

رئيس سازمان تربيت بدني در جمع روساي هياتهاي ورزشي بم :

نحوه دريافت بودجه براي ورزش را متحول مي كنيم/ بايد باتمام توان كارهاي نيمه تمام در بم را به سرانجام برسانيم

نحوه دريافت بودجه براي ورزش را متحول مي كنيم/ بايد باتمام توان كارهاي نيمه تمام در بم را به سرانجام برسانيم

رييس سازمان تربيت بدني تاكيد كرد: آنچه براي ورزش در قانون در نظر گرفته شده است تقريبا غير قابل وصول است و ما آنچه در بودجه سال 85 خواسته ايم اين است كه بجاي اينكه بودجه متفرق و مشروط و با اما و اگر براي ورزش ديده شود، رديف خاصي براي ورزش اختصاص يابد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" ، مهندس علي آبادي درجمع روساي هياتهاي ورزشي بم با بيان اين مطلب افزود: آنچه امروز در قالب بند پ تبصره 16 قانون بودجه 84 و بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه براي ورزش درنظر گرفته شده است ، تقريبا غيرقابل وصول است و به همين علت بايد براي اداره ورزش و نيزساخت و تكميل زيرساختهاي ورزش كشور، رديفي خاص دربودجه براي ورزش مشخص شود و ما تلاش خواهيم كرد دفاع خوبي ازبودجه ورزش انجام دهيم .

معاون رييس جمهورافزود: خوشبختانه با تلاشهاي فراواني كه درچند ماه گذشته انجام داديم، تاكنون درتنظيم بودجه سال آينده اين امراتفاق افتاده و اميدواريم تا تصويب نهايي بودجه 85 اين وضع حفظ شود تا بتوانيم سال آينده شاهد تحولات بزرگي در ورزش باشيم .

رييس سازمان تربيت بدني همچنين درباره بم گفت: آنچه دربم و شهرهاي تابعه آن دنبال مي كنيم اين است كه ظرفيت فضاهاي ورزشي دراين شهرستان را به 2 برابرفضاهاي ورزشي قبل از زلزله افزايش دهيم .

وي كارهاي انجام شده درساخت تجهيزات ورزشي بم را خوب ارزيابي و تصريح كرد: بايد با همه توان كارهاي نيمه تمام در بم و را به سرانجام برسانيم به همين علت در بودجه سال آينده بودجه بسيار خوبي را براي بم وشهرهاي آن اختصاص مي دهيم .

مهندس علي آبادي گفت: اعتبارات لازم براي سالن نيمه كاره آزادي بم را اختصاص  مي دهيم تا همين امسال يا درابتداي سال آينده افتتاح شود.

وي تاكيد كرد: همچنين زمين فوتبال يا چمن مصنوعي كه كميته ملي المپيك بايد بسازد را پيگيري مي كنم تا همين امسال كامل شود. ضمن اينكه درحاشيه آن نيزسال آينده 2 سالن براي بانون خواهيم ساخت.

وي همچنين در پاسخ به درخواست مسئولان ورزشي بم براي حل مشكلات تيمهاي ورزشي اين شهرقول داد امسال مبلغي به بم اختصاص يابد.
کد مطلب 271238

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