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۱۲ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۰۸

/ نقد شفاهي فيلم " حكم " /

حكم ، تقليدي از فيلمهاي گانگستري غربي است / فضاهاي اغراق آميز حكم مخاطب را آزار مي دهد

حكم ، تقليدي از فيلمهاي گانگستري غربي است / فضاهاي اغراق آميز حكم مخاطب را آزار مي دهد

جميله دارالشفايي در نقد فيلم حكم گفت : كيميايي در كارگرداني "حكم" هر چند با حوصله تر عمل كرده و در ميان چندين فيلم آخرش جايگاه مهم تري دارد، ولي اين فيلم فقط مجموعه اي از عكس هاي زيباست.

/ نقد شفاهي فيلم /

جميله دارالشفاهي - منتقد سينما - ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"،  مورد در مورد ساختار فيلم "حكم" گفت :"حكم" ويژگي هاي يك فيلم نوآر ايراني را ندارد و مثلا نمي شود با فيلم نوآر "باج خور" آن را مقايسه كرد. "باج خور" فضاهاي قابل باور پذيرتري دارد. "حكم" بزرگترين ايرادش اين است كه به شدت از فيلمهاي گانگستري خارجي تاثير پذيرفته  است و از مولفه هاي ايراني دوري  گزيده است. همچنين اغراق زيادي نيز در آن ديده مي شود .

وي در ادامه افزود : زن فيلم " حكم " كنش مند عمل مي كند و در صحنه پاياني  و ابتدايي فيلم حضوري پر رنگ و اثر گذاري دارد و البته اين كنش مندي در طول فيلم تداوم ندارد و دوباره محور توجه و ايجاد اتفاقات  فيلم ، توسط قهرمانهاي مرد فيلم انجام مي شود. البته، بيشتر آثار كيميايي، شروع غافلگير كننده اي دارند كه در ادامه اين روند دچار خلل مي شود .


مسعود كيميايي و ليلا حاتمي پشت صحنه حكم

اين منتقد فيلم افزود : نمي شود با صرف بيان چند خاطره به يك فيلم رنگ و بوي اجتماعي و به روز بودن داد و كيميايي در فيلم " اعتراض " هم چنين رويكردي داشت و با بيان حرفها و مسائل روز جامعه توسط شخصيت هاي فيلم سعي كرده بود فضاي امروزي به فيلم بدهد. اما صرف بيان چند جمله توسط قهرمان هاي فيلم باعث نمي شود فيلم به روز باشد. "حكم" آنقدر اغراق آميز است كه نمي تواند باور پذير باشد. به طوري كه فضاهاي فيلم به نظر مي رسد غير ايراني و متعلق به فرهنگ ديگري است .

وي خاطر نشان كرد : بهر حال برخي از شخصيتهاي فيلم " حكم " در جامعه كنوني وجود دارند و ذهنيت كيميايي اين بوده كه جوانهاي آرمانخواه فيلم هاي قبلي اين فيلمساز تبديل به گانگسترهاي موجود در فيلم " حكم " شوند و به همين خاطر است كه در فيلم " حكم " شخصيت دوست داشتني نداريم .

جميله دارالشفائي افزود : " حكم " هر چند نسبت به چند فيلم اخير كيميايي يك گام روبه جلو است و در زمينه كارگرداني با حوصله عمل كرده است ، ولي فقط يك مجموعه از عكسهاي زيبا به وجود آورده است و در كل با آثار شاخص كيميايي نطير " دندان مار " فاصله دارد.

کد مطلب 271240

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