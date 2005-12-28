هر بشكه نفت خام در بودجه كشورهاي نفت خيز از 19 تا 36 دلار در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، براساس اخبار دريافت شده گويا قرار است قيمت نفت در بودجه سال آينده كشور براساس هر بشكه 35 تا 40 دلارتنظيم و تدوين شود.

بنابراين گزارش ، بسياري از كارشناسان نفتي معتقدند با توجه به وضعيت كنوني بازار نفت، افزايش مازاد عرضه نفت و رشد بي سابقه ذخيره سازي كشورهاي مصرف كننده نفت از سويي ديگر باعث شده كه قيمت نفت نه تنها روندي صعودي نداشته باشد بلكه به سوي كاهش گام بردارد .

برهمين اساس بايد گفت كه برنامه ريزي بودجه كشور براساس هر بشكه نفت 40 دلاري با توجه به وضعيت كنوني بازار رقمي دست نيافتني خواهد بود به گونه اي كه اين امر باعث خواهد شد اقتصاد ايران آسيب پذير شده و بسياري از اهداف محقق نشود .

مقايسه بودجه چند كشور توليد كننده نفت كه عضو اوپك نيز هستند با پيش نويس بودجه ايران در سال آينده گوياي اين امر است : براساس اين گزارش ، بودجه الجزاير در سال 2006 برپايه هر بشكه نفت 19 دلاري ، در كويت برپايه هر بشكه نفت 36 دلاري ، در مكزيك نيز 36 دلاري تنظيم شده است .

همچنين اين گزارش اضافه مي كند كه كشور نيجريه نيز بودجه سال آينده خود را براساس هر بشكه 33 دلار و ونزوئلا نيز 26 دلار تدوين كرده است كه بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه بودجه سال آينده ايران در مقايسه با اين كشورها كمي دور از دسترس برنامه ريزي شده است به گونه اي كه اين امر باعث مي شود اقتصاد كشور آسيب پذيرتر از گذشته شود .

از سويي ديگر ذكر اين نكته لازم است كه ايران بايد در برنامه ريزي بودجه هاي خود قيمت نفت را دست كم در نظر بگيرد تا اگر اين قيمت با رشد مواجه شد مازاد درآمد ارزي كشور را به حساب ذخيره ارزي واريزكند .