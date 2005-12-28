عبدالله باكيده، كارگردان اين سريال در گفتگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" با اعلام اين خبر گفت: "اين سريال قرار بود پس از ماه مبارك رمضان و پايان آبان گذشته پخش شود، اما برنامه‌ريزي‌ها به گونه‌اي شد كه پخش آن به 10 دي ماه امسال منتقل شود. اين مجموعه تلويزيوني از مضموني اجتماعي برخوردار است و در قالب يك داستان با اتفاقات مختلف به مسايل مختلف موجود در جامعه امروز ما مي‌پردازد."



مجموعه تلويزيوني "نقش بر آب" كه متن آن به وسيله معظم رستمي و ابوالفضل آهنچيان نوشته شده و بازنويسي نهايي آن را عبدالله باكيده انجام داده، داستان دختري را روايت مي‌كند كه پس از 15 سال به ايران بازمي‌گردد. وي در بدو ورود متوجه مي‌شود پدر 75 ساله‌اش با يك دختر 26 ساله ازدواج كرده است. وقتي از سرنوشت برادرش سوال مي‌كند به او مي‌گويند كه برادرش به سفر رفته است. اما وي به زودي متوجه مي‌شود كه برادرش در يك آسايشگاه رواني بستري است. در اين بين قتل قادر و دكتر صادقي قصه را وارد شرايط جديدي مي‌كند.



در اين سريال ايرج نوذري، جمشيد شاه‌محمدي، افسون افشار، مهدي اميني‌خواه، فرهاد مهاديان، فرشيد زارعي‌فرد، اكبر سنگي، مهدي اميني‌خواه و ليلا بلوكات به عنوان بازيگران اصلي ايفاگر نقش‌ها هستند. همچنين تهيه‌كنندگي اين سريال را احمد مختاري بر عهده دارد و ساخت موسيقي آن را كيوان رجبي انجام داده است. مدير تصويربرداري سريال حسن سلطاني است و طراحي صحنه و لباس را عبدالله باكيده انجام داده و احسان صابريون صدابرداري آن را عهده‌دار بوده و تدوين اين سريال نيز بر عهده حسن آقايي بوده است.



مجموعه تلويزيوني "نقش بر آب" در قالب 20 قسمت 50 دقيقه‌اي براي پخش از شبكه يك سيما آماده شده است.