وابستگي به نفت مانع توسعه صنايع است// افزايش قيمت نفت نابساماني هاي اجتماعي را افزايش مي دهد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" ، دكتر "مسعود نيلي" صبح امروز در جمع فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف در دانشگاه كيش با بيان اين مطلب افزود: مهمترين پديده اقتصادي كشور در سال گذشته افزايش قابل توجه قيمت نفت است و روند تحول قيمت جهاني نفت نشان مي دهد هر چند قيمت حقيقي نفت از دهه 70 كمتر بوده اما دومين شوك به قيمت جهاني نفت ايجاد شده است.

وي افزود : با وجودي كه ما با يك انفجار درآمدي در كشور مواجه هستيم اما سوال اين است اين انفجار درآمدي چه تبعاتي در جامعه خواهد داشت.

اين اقتصاد دان خاطرنشان كرد: داشتن منابع زير زميني زياد هيچ گاه نگران كننده نيست اما اين نتيجه حاصل شده كه كشورهاي صادر كننده نفت بر خلاف ديگر كشورهاي دنيا از وضعيت رفاهي نامناسبي برخوردار بوده اند.

وي تأكيد كرد: زماني كه قيمت بالا مي رود درآمد هم افزايش مي يابد، بنابراين تقاضا براي ورود كالاهاي خارجي نيز افزايش مي يابد كه نتيجه اين روند ركود صنايع داخلي است. در واقع هرچه كشور وابسته به نفت باشد كمتر صنعتي خواهد بود كه نمونه بارز آن عربستان است كه سهم صنعت در توليد ناخالص ملي اين كشور تنها 5 درصد است.

"نيلي" گفت: وقتي دولت امكانات بيشتري دارد بنگاه هاي بيشتري را توسعه مي دهد و طبعاً دخالت بيشتري مي كند و اين امر موجب تحت شعاع قرار گرفتن بخش خصوصي مي شود كه فرآيند مطلوبي نيست.

اين استاد دانشگاه صنعتي شريف تصريح كرد: افزايش قيمت نفت سبب افزايش مخارج دولت و فاصله شهرهاي كوچك و بزرگ و مهاجرت مي شود كه در نتيجه افزايش نابساماني هاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.

گردهمايي فارغ التصيلان دانشگاه صنعتي شريف توسط شركت همايش سازان امروز از تاريخ 6 تا 9 دي ماه در جزيره كيش برگزار مي شود.