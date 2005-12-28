ما و حرمت يك " نام بزرگ "

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، هنوز زمان چنداني از اعلام و انتشار خبر نگذشته بود كه قيصر امين پور - فرزند راستين دفاع مقدس و سراينده شعر مشهور " شعري براي جنگ " و ده ها اثر ديگر كه هر يك به نوعي تلاش در تكريم دفاع جانانه مردم اين سرزمين اسلامي از كيان ، ارزشهاي ملي و ديني داشته و بازتاب مظلوميت زنان و مردان پاك نهاد ايران بزرگ است ، بي اطلاعي كامل خود نسبت به موضوع و عدم رضايت از اين تصميم ( نامگذاري خياباني در كرمانشاه و ... ) را گوشزد كرد !
شاعري كه صميمانه مي گويد : " بر خاك خرابه ها بخوان قصه جنگ / از چشم عروسكي كه خون آلود است " موقرانه و در نهايت تواضع اظهار مي كند كه : " مسلما كرمانشاه خود بزرگاني دارد كه به مراتب از اين بنده كوچك براي چنين امري شايسته ترند . پس ضمن اظهار سپاس و عذرخواهي از پذيرش چنين امري ، تاكيد مي كنم كه هيچ گونه اطلاعي از اين شايعه ندارم و از خداي مهربان ميخواهم كه خطاهاي ما را ببخشايد !
شاعر با اظهار اينكه : " البته ميدانم كه دوستان حسن نيت داشته اند ؛ ولي بدون تعارف ، بنده خود را كوچك تر از اين حرف ها ميدانم " در گفتگوي خود با يكي از رسانه ها ، نفس تقدير و تجليل از كوشندگان و خادمان فرهنگ و ادب ارزشي دفاع مقدس را بجا مي داند ، اما تصريح مي كند كه : " هيچ گونه اطلاعي از اين شايعه ندارم ! "
نام " گتوند " و كمي آن طرف تر " دزفول " قهرمان ، از توابع استان لاله پرورخوزستان - يعني زادگاه قصير امين پور - را همه مكرر، شنيده اند ... ، همان سرزميني كه با پروازها و آوازهاي زخمي و ارغواني بچه هاي نسل سرخ ، متبرك و معطر شد .
سرزميني كه همه خيابانها و كوچه هايش به نام لاله اي سرخ است و تمام لحظه هايش شعر و كلمه و زيبايي . دزفولي كه خاطره دلخراش موشك بارانش در روزها و شبهاي شكوهمند مقاومت ، هنوز از ياد نرفته است و حنجره " امين پور " آن سالها و بعد از آن ، متعهدانه پنجره هاي درخون گشوده شهرش را فرياد زد و نسلها شنيدند .
نيكوتر آن بود - و هست - كه نام شاعر و روايتگر سرافراز عصر پايداري ، در همين شهربر پيشاني ميداني ، خياباني ، دانشگاهي يا مدرسه اي ثبت شود ، شهري كه او را مي شناسد و كلماتش را به خاطر سپرده است ، شهري كه ساكنان آن غيرتمندانه خود را به خط مقدم دفاع رسانده اند .
اما بي اطلاعي از تصميمي كه دقيقا مشمول حال نامبرده بوده و علني ساختن آن از تريبوني رسمي ، وي را محل توجه مستقيم افكار عمومي از جمله اهل فرهنگ و هنر قرار مي دهد از نكات قابل تاملي است كه دقت و درايت بيشتر بانيان برگزاري كنگره شعر دفاع مقدس در بنياد حفظ آثار و نشرارزشهاي دفاع مقدس را در اقدامات آتي مي طلبد . آيا " تجليل شونده " ارجمند بايد تا روز اعلام رسمي خبر ، دربي خبري محض باشد ؟ آيا ... ؟!
از سويي ديگر ، اعلام خبر نامگذاري خياباني درشهر كرمانشاه - شهري به غير از دزفول - به نام قيصر امين پور ، علي رغم اينكه نيت خير عزيزان بنياد را يادآوري مي سازد ، خبر از تصميمي شتابزده و غيركارشناسي مي دهد ، چنان كه خود امين پور نيز به آن اشارتي گذرا داشته است : " كرمانشاه خود بزرگاني دارد كه ... "
و بالاخره : " ضمن اظهار سپاس و عذرخواهي از پذيرش چنين امري ، تاكيد مي كنم كه هيچگونه اطلاعي از اين شايعه ندارم ... "
مطمئنا قيصر امين پور نيز مانند ساير شاعران و روايتگران حماسه سترگ دفاع مقدس - در صورتي كه شرايط جسمي اش اجازه بدهد - به كنگره خواهد آمد و از لحظه هاي ارغواني آن سالهاي صبور و غرورآفرين مي گويد و مي شنود ، اما اي كاش تدبير بيشتري دركار مي بود ، كاش حرف ها و نكته ها و خبرها ، با جامعيت بيشتر و درك عميق ترشرايط كنوني ادبيات معاصر اعلام مي شد و ...
و نكته آخر اينكه آرزوي سلامتي و بهبود كامل براي قيصر امين پور كه اين روزها با عارضه كليوي مواجه است ، نيز مي تواند تجليل از شاعر ارزشمندي باشد كه روايتگر پايداري عاشقانه و غيرتمندانه مردم سرزمين خويش در مقابل تهاجم بيگانگان - دفاع مقدس - اين نام بزرگ ، بوده و هست .
در حاشيه برگزاري كنگره شعر دفاع مقدس و نامگذاري خياباني در كرمانشاه به نام قيصر امين پور
ما و حرمت يك " نام بزرگ "
خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : علي رضا قزوه - دبير جديد كنگره شعر دفاع مقدس چندي قبل در جمع خبرنگاران رسانه ها از تريبون رسمي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس از نامگذاري خياباني در كرمانشاه به نام " قيصر امين پور " خبر داد .
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