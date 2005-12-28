ادامه اعتراضها به عملكرد توني بلر در انگليس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تايمز، پليس انگليس نگران است كه چنانچه نتواند منابع مالي و افسران كافي داشته باشد، نمي تواند به گزارش هاي جديد مربوط به حوادث تروريستي 7 جولاي لندن رسيدگي كند.

اين روزنامه به نقل از يكي از منابع ارشد مركز مبارزه با تروريسم نوشت : توني بلر نخست وزير انگليس برخلاف آنچه بارها در زمان وقوع حوادث تروريستي لندن اعلام كرده بود، هم اكنون منابع كافي براي عمليات مبارزه با تروريسم را در اختيار پليس قرار نمي دهد.

وي تاكيد كرد: سازمان امنيت ملي انگليس از سوي نخست وزير اين كشور قول داده بود كه 135 ميليون پوند بودجه ويژه براي مبارزه به تروريسم به پليس داده شود، اما هم اكنون بعيد است اين بودجه تحويل داده شود.

اين افسر ارشد پليس خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه ام آي 5 و ام آي 6 سرويس هاي اطلاعات داخلي و خارجي انگليس نيز بودجه هاي لازم را از نخست وزيري دريافت نكرده اند.

وي گفت: ممكن است دولت از تعيين و تخصيص بودجه براي مبارزه با تروريسم نااميد شده باشد.



اين روزنامه درپايان نوشت: دولت توني بلر كه هم اكنون به شدت تحت انتقاد قرار دارد، بارها از عمل به تعهدات خود بازمانده است و اين بار نيز همانطور كه به پليس لندن متعهد شده بود، هزينه هاي لازم براي اجراي عمليات مبارزه با تروريسم را تامين نكرده است.

مدتي است افكار عمومي انگليس در نظرسنجي هايي كه صورت گرفته است، اعلام كرده اند از دولت توني بلر رضايت ندارند و ترجيح مي دهند حزب محافظه كار، اين كشور را اداره كند.